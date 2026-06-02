Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №15285 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно привлечения военнослужащих к законопроектной работе Верховной Рады Украины» предлагает ввести новый институт — военных советников народного депутата Украины. Речь идет о возможности привлечения действующих военнослужащих к работе с парламентариями, которые занимаются вопросами национальной безопасности, обороны, разведки и парламентского контроля за силовыми структурами.

Проект разработан на фоне продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В пояснительной записке отмечается, что целью инициативы является использование практического опыта военнослужащих при подготовке законодательных решений в сфере национальной безопасности, обороны, разведки и прохождения военной службы.

Авторы законопроекта исходят из того, что военнослужащие могут обеспечить народным депутатам профессиональную информационно-аналитическую поддержку и помочь учитывать реальные потребности сектора безопасности и обороны при подготовке законодательных инициатив.

Суть законодательных изменений

Законопроект предлагает ввести новый институт — военных советников народного депутата Украины. Для этого Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» планируется дополнить новой статьей 34-1.

Право иметь таких советников получат народные депутаты, работающие в комитетах Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, а также в комитете, осуществляющем парламентский контроль за деятельностью правоохранительных и разведывательных органов.

Законопроектом предлагается предоставить отдельным народным депутатам право иметь до двух военных советников.

Кто сможет стать военным советником

Военным советником сможет быть военнослужащий офицерского состава со стажем службы не менее пяти лет. Законопроект также предусматривает, что таким лицом может быть гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства.

Народный депутат самостоятельно будет подбирать советников, определять их обязанности и срок полномочий, который не может превышать срок его депутатских полномочий.

Как будет работать механизм прикомандирования

Одной из ключевых новелл является порядок направления военнослужащих в Верховную Раду.

Для работы на должности военного советника народный депутат сможет инициировать прикомандирование военнослужащего в Верховную Раду Украины. Для этого он будет направлять требование руководителям определенных законом воинских формирований и органов сектора безопасности и обороны.

Законопроектом предусмотрено, что такое требование рассматривается в течение пяти дней и является обязательным для исполнения.

После прикомандирования военнослужащий будет работать в Верховной Раде Украины с сохранением на военной службе.

Гарантии для военнослужащих

После завершения работы военным советником лицо будет возвращаться для дальнейшего прохождения службы на прежнюю или, с его согласия, иную не ниже должность.

Также предлагается установить, что время работы на должности военного советника будет засчитываться в выслугу лет на военной службе, а очередные воинские звания будут присваиваться в общем порядке.

Предельное воинское звание по должности военного советника предлагается установить на уровне полковника или капитана 1 ранга.

Кто не сможет быть военным советником

Законопроект определяет перечень должностных лиц, которые не могут занимать такие должности. Среди них — Председатель СБУ, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, Начальник Генерального штаба Украины, руководители разведывательных органов, командующий Национальной гвардии Украины и другие руководители сектора безопасности и обороны, а также их первые заместители и заместители.

Какие законы предлагают изменить

Для внедрения нового механизма законопроект также предусматривает изменения в законы Украины «О Службе безопасности Украины», «О воинской обязанности и военной службе», «О разведке», «О Государственной пограничной службе Украины», «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», «О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины» и «О Национальной гвардии Украины».

Этими изменениями предлагается урегулировать порядок прикомандирования военнослужащих на должности военных советников народных депутатов Украины.

Возможные вопросы практического применения

В случае принятия законопроекта на практике могут возникнуть вопросы относительно баланса между потребностями воинских формирований и привлечением офицеров к работе в Верховной Раде.

Отдельное внимание может привлечь механизм прикомандирования военнослужащих в Верховную Раду. Законопроект предусматривает, что требование народного депутата о прикомандировании военнослужащего на должность военного советника является обязательным для исполнения. Именно эта новелла может стать одним из наиболее обсуждаемых положений документа во время его дальнейшего рассмотрения.

В то же время авторы законопроекта ожидают, что привлечение офицеров к законопроектной работе позволит усилить экспертную составляющую подготовки решений в сфере национальной безопасности и обороны и обеспечить учет практического военного опыта при разработке законодательных инициатив.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.