  1. В Украине

Нужно ли снова подавать документы для подтверждения критичности из-за нашумевшего постановления Правительства 692

13:20, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На время переходного периода сохраняются и действующий статус критически важного предприятия, и действующее бронирование военнообязанных работников этих предприятий.
Нужно ли снова подавать документы для подтверждения критичности из-за нашумевшего постановления Правительства 692
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины обнародовал Постановление № 692, которое внесло существенные изменения в базовое Постановление № 76 о порядке бронирования военнообязанных.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства объяснили, нужно ли предприятиям снова подавать документы для подтверждения критичности.

«Да. Решения о подтверждении статуса критически важного предприятия государственные органы будут принимать по обновленным критериям и после получения от предприятия полного пакета документов», — заявили в ведомстве.

Также там разъяснили вопрос о том, что будет, если документы на бронирование рассматриваются долго и теряют актуальность.

«Государственный орган должен рассмотреть обращение предприятия в срок не более 10 рабочих дней. Чтобы избежать задержек, предприятию необходимо подать полный и достоверный пакет документов», — отметили в Минэкономики.

Говоря о том, сохраняется ли критичность предприятия на время переходного периода, в ведомстве заявили, что «решения о признании предприятий критически важными, срок действия которых истекает 1 сентября», остаются действительными.

При этом на время переходного периода сохраняются как действующий статус критически важных предприятий, так и действующее бронирование военнообязанных работников этих предприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Людмилу Салтан, которая просила $4 тысячи за принятие решения, уволили с должности судьи в Одессе

ВСП принял решение об увольнении Людмилы Салтан с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Верховный Суд разъяснил, когда истец не оплачивает адвоката ответчика

Верховный Суд разъяснил, почему экспертизы и затягивание дела не дают права на расходы.

ВСП продлил отстранение судьи Ивана Посохова по делу о вымогательстве взятки у адвоката

Судья Иван Посохов временно отстранён от осуществления правосудия.

ВСП удовлетворил заявление судьи Олега Товстолужского об отставке

Судью местного суда Харьковской области Олега Товстолужского освобождено в отставку

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]