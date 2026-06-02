Нужно ли снова подавать документы для подтверждения критичности из-за нашумевшего постановления Правительства 692

На время переходного периода сохраняются и действующий статус критически важного предприятия, и действующее бронирование военнообязанных работников этих предприятий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины обнародовал Постановление № 692, которое внесло существенные изменения в базовое Постановление № 76 о порядке бронирования военнообязанных.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства объяснили, нужно ли предприятиям снова подавать документы для подтверждения критичности.

«Да. Решения о подтверждении статуса критически важного предприятия государственные органы будут принимать по обновленным критериям и после получения от предприятия полного пакета документов», — заявили в ведомстве.

Также там разъяснили вопрос о том, что будет, если документы на бронирование рассматриваются долго и теряют актуальность.

«Государственный орган должен рассмотреть обращение предприятия в срок не более 10 рабочих дней. Чтобы избежать задержек, предприятию необходимо подать полный и достоверный пакет документов», — отметили в Минэкономики.

Говоря о том, сохраняется ли критичность предприятия на время переходного периода, в ведомстве заявили, что «решения о признании предприятий критически важными, срок действия которых истекает 1 сентября», остаются действительными.

При этом на время переходного периода сохраняются как действующий статус критически важных предприятий, так и действующее бронирование военнообязанных работников этих предприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.