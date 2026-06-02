Можно ли по новым правилам забронировать работника, если он работает по совместительству

12:43, 2 июня 2026
Стало известно, как будет работать бронирование для работников по совместительству.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины обнародовал нашумевшее Постановление № 692, которое внесло существенные изменения в базовое Постановление № 76 о порядке бронирования военнообязанных.

Новое правительственное решение прежде всего направлено на выявление и исключение субъектов хозяйствования, которые используют механизм бронирования исключительно для уклонения от мобилизации, не выполняя при этом важной функции для экономики государства.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства объяснили, как будет работать бронирование для работников по совместительству.

В ведомстве подчеркнули, что работник будет учитываться в квоте бронирования только по одному месту работы.

«Это не обязательно должно быть основное место работы. Если военнообязанный работает по основному месту работы и еще на нескольких предприятиях по совместительству, учесть его в количестве военнообязанных, работающих на предприятии, можно только один раз», — говорят в Минэкономики.

Также там объяснили, может ли работник быть забронирован на предприятии, где он работает по совместительству.

«Да, если именно это предприятие учитывает его в своей квоте бронирования. Главный принцип заключается в том, что один военнообязанный может быть учтен только один раз, независимо от количества мест работы», — добавили в ведомстве.

