  1. В Украине

АК-74, пистолеты и гранаты: в Украине накрыли две схемы незаконного оборота оружия

22:54, 12 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На территории Хмельницкой и Винницкой областей разоблачили два канала незаконного сбыта оружия.
АК-74, пистолеты и гранаты: в Украине накрыли две схемы незаконного оборота оружия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР разоблачили две схемы незаконного оборота оружия и боеприпасов в Хмельницкой и Винницкой областях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Фигурантов задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

В Хмельницком правоохранители задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов из Донецкой области, который, по данным следствия, организовал незаконную продажу огнестрельного оружия через знакомых. Его задержали при попытке продать автомат Калашникова с патронами за 4,5 тыс. долларов США.

Во время обысков в гараже и автомобиле обнаружили еще один автомат АК-74, незарегистрированный пистолет, магазины и почти сотню патронов различного калибра.

В Винницкой области разоблачили военнослужащего, который, по версии следствия, продавал боеприпасы через социальные сети. Среди предложений — гранаты, а также скидки при покупке крупных партий. Боеприпасы он отправлял покупателям почтой в разные регионы Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие ГБР

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проверки Гоструда возвращаются: работодателей планируют штрафовать за долги по зарплате

Когда Гоструда сможет проводить внеплановые проверки.

ВС: утрата судебного дела на оккупированной территории не является основанием для отказа в новом иске

ВС: утрата судебного дела на оккупированной территории не является основанием для отказа в новом иске.

SMS для передачи показателей счетчиков и интернет-лимиты: за что на самом деле списывают деньги с вашего счета

Обязан ли оператор возвращать средства за услуги, которые абонент подключил случайно.

Женщина в Одесской области избежала наказания за мошенничество, но получила 1 год ограничения свободы за уклонение от исправительных работ

Верховный Суд объяснил, почему декриминализация не оправдывает уклонение от наказания.

ПФУ обяжут исправлять ошибки, из-за которых украинцы теряли пенсии

Законопроект направлен на обеспечение непрерывной реализации права лица на получение пенсии даже тогда, когда выплата не состоялась из-за ошибок в банковских данных.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]