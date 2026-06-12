АК-74, пистолеты и гранаты: в Украине накрыли две схемы незаконного оборота оружия

На территории Хмельницкой и Винницкой областей разоблачили два канала незаконного сбыта оружия.

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Сотрудники ГБР разоблачили две схемы незаконного оборота оружия и боеприпасов в Хмельницкой и Винницкой областях.

Фигурантов задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

В Хмельницком правоохранители задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов из Донецкой области, который, по данным следствия, организовал незаконную продажу огнестрельного оружия через знакомых. Его задержали при попытке продать автомат Калашникова с патронами за 4,5 тыс. долларов США.

Во время обысков в гараже и автомобиле обнаружили еще один автомат АК-74, незарегистрированный пистолет, магазины и почти сотню патронов различного калибра.

В Винницкой области разоблачили военнослужащего, который, по версии следствия, продавал боеприпасы через социальные сети. Среди предложений — гранаты, а также скидки при покупке крупных партий. Боеприпасы он отправлял покупателям почтой в разные регионы Украины.

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