  1. В Україні

АК-74, пістолети і гранати: в Україні накрили дві схеми незаконного обігу зброї

22:54, 12 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На території Хмельницької та Вінницької областей викрили два канали незаконного збуту зброї.
АК-74, пістолети і гранати: в Україні накрили дві схеми незаконного обігу зброї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР викрили дві схеми незаконного обігу зброї та боєприпасів у Хмельницькій та Вінницькій областях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Фігурантів затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

У Хмельницькому правоохоронці затримали колишнього працівника правоохоронних органів із Донецької області, який, за даними слідства, організував незаконний продаж вогнепальної зброї через знайомих. Його затримали під час спроби продати автомат Калашникова з набоями за 4,5 тис. доларів США.

Під час обшуків у гаражі та автомобілі знайшли ще один автомат АК-74, незареєстрований пістолет, магазини та майже сотню набоїв різного калібру.

У Вінницькій області викрили військовослужбовця, який, за версією слідства, продавав боєприпаси через соціальні мережі. Серед пропозицій: гранати, а також знижки при купівлі великих партій. Боєприпаси він надсилав покупцям поштою в різні регіони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя ДБР

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Перевірки Держпраці повертаються: роботодавців планують штрафувати за борги із зарплати

Коли Держпраці зможе проводити позапланові перевірки.

ВС: втрата судової справи на окупованій території не є підставою для відмови у новому позові

Верховний Суд роз'яснив, чи може особа повторно звернутися до суду, якщо матеріали попередньої справи залишилися на окупованій території.

SMS для передачі показників лічильників та інтернет-ліміти: за що насправді знімають гроші з вашого рахунку

Чи зобов'язаний оператор повертати кошти за послуги, які абонент підключив випадково.

Жінка на Одещині уникла покарання за шахрайство, але отримала рік обмеження волі за ухилення від виправних робіт

Верховний Суд пояснив, чому декриміналізація не виправдовує ухилення від покарання.

ПФУ зобов’яжуть виправляти помилки, через які українці втрачали пенсії

Законопроєкт спрямований на забезпечення безперервної реалізації права особи на отримання пенсії навіть тоді, коли виплата не відбулася через помилки в банківських даних.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]