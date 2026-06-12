АК-74, пістолети і гранати: в Україні накрили дві схеми незаконного обігу зброї

На території Хмельницької та Вінницької областей викрили два канали незаконного збуту зброї.

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Працівники ДБР викрили дві схеми незаконного обігу зброї та боєприпасів у Хмельницькій та Вінницькій областях.

Фігурантів затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

У Хмельницькому правоохоронці затримали колишнього працівника правоохоронних органів із Донецької області, який, за даними слідства, організував незаконний продаж вогнепальної зброї через знайомих. Його затримали під час спроби продати автомат Калашникова з набоями за 4,5 тис. доларів США.

Під час обшуків у гаражі та автомобілі знайшли ще один автомат АК-74, незареєстрований пістолет, магазини та майже сотню набоїв різного калібру.

У Вінницькій області викрили військовослужбовця, який, за версією слідства, продавав боєприпаси через соціальні мережі. Серед пропозицій: гранати, а також знижки при купівлі великих партій. Боєприпаси він надсилав покупцям поштою в різні регіони України.

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