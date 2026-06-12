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Гибкий график или работа по вызову: в Гоструда объяснили, что часто путают работники

17:02, 12 июня 2026
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Украинцев предупредили о важном различии в трудовых договорах.
Гибкий график или работа по вызову: в Гоструда объяснили, что часто путают работники
Фото: kadrovik.ua
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Государственная служба Украины по вопросам труда напомнила, что гибкий режим рабочего времени и трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — это два абсолютно разных и не связанных между собой понятия.

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Гибкий режим рабочего времени предусматривает самостоятельное регулирование работником времени начала и окончания работы, а также продолжительности рабочего времени в течение рабочего дня.

Гибкий режим устанавливается работнику по письменному соглашению между работником и работодателем приказом работодателя на определенный срок или бессрочно, при приеме на работу либо позже.

В случае возникновения угрозы вооруженной агрессии, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера гибкий режим рабочего времени может устанавливаться приказом (распоряжением) работодателя без письменного согласования.

Гибкий режим рабочего времени предусматривает:

  • фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен находиться на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности. При этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части;
  • переменное время, в течение которого работник по собственному усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;
  • время перерыва для отдыха и питания.

При этом обязательным является соблюдение установленной дневной, недельной либо иной нормы продолжительности рабочего времени, установленной на определенный учетный период (неделя, месяц, квартал, год и т. д.).

Работодатель согласовывает время работы работника, для которого установлен гибкий режим рабочего времени, с режимом работы других работников путем регулирования фиксированного, переменного времени и времени перерыва для отдыха и питания.

Введение гибкого режима рабочего времени не влечет за собой изменений в нормировании труда, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем является особым видом трудового договора, условиями которого не установлено конкретное время выполнения работы. Обязанность работника выполнять работу возникает исключительно в случае предоставления работодателем такой работы без гарантии того, что такая работа будет предоставляться постоянно.

Работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к работе. При этом работодатель должен в предусмотренный трудовым договором срок согласовать с работником режим работы и продолжительность рабочего времени, необходимые для выполнения соответствующей работы. Соблюдение требований законодательства относительно продолжительности рабочего времени и времени отдыха является обязательным.

Заработная плата выплачивается за фактически отработанное время.

Минимальная продолжительность рабочего времени такого работника в течение календарного месяца составляет 32 часа. Если работник в течение календарного месяца выполнял работу менее 32 часов либо не выполнял ее вообще, ему должна быть выплачена заработная плата не менее чем за 32 часа рабочего времени в соответствии с установленными условиями оплаты труда.

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Гоструда

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