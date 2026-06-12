В ГСЧС сообщили о смерти легендарной поисково-спасательной собаки Хана
22:36, 12 июня 2026
Четвероногий спасатель Хан помог спасти не одну человеческую жизнь.
В ГСЧС сообщили о смерти поисково-спасательной собаки Мобильного спасательного центра быстрого реагирования «Сумы» Хана (HAN Zoterhof).
Четвероногий спасатель много лет служил в составе кинологического подразделения и участвовал в поисково-спасательных операциях в сложных условиях. Вместе с кинологами он искал людей.
В ГСЧС отмечают, что благодаря развитому нюху, подготовке и преданности Хан неоднократно помогал находить людей и спас не одну человеческую жизнь.
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