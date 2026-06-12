У ДСНС повідомили про смерть легендарного рятувального пса Хана

Чотирилапий рятувальник Хан допоміг врятувати не одне людське життя.

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У ДСНС повідомили про смерть пошуково-рятувального собаки Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Суми» Хана (HAN Zoterhof).

Чотирилапий рятувальник багато років служив у складі кінологічного підрозділу та брав участь у пошуково-рятувальних операціях у складних умовах. Разом із кінологами він шукав людей.

У ДСНС зазначають, що завдяки розвиненому нюху, підготовці та відданості Хан неодноразово допомагав знаходити людей і врятувати не одне людське життя.

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