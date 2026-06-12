Восени WhatsApp перестане працювати на частині смартфонів – з чим це пов’язано

Месенджер оновлює мінімальні вимоги до Android та iOS, частина пристроїв втратить підтримку.

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Цієї осені месенджер WhatsApp перестане працювати на частині застарілих версій операційних систем Android та iOS. Про це повідомили в довідковому центрі сервісу.

Згідно з оновленими вимогами, з 8 вересня WhatsApp підтримуватиметься лише на пристроях з Android 6 і новіших версій. З 30 листопада застосунок працюватиме лише на пристроях з iOS 15.5 і новіших версій.

У сервісі зазначають, що на телефонах із відповідними операційними системами користувачі зможуть і надалі встановлювати WhatsApp та реєструвати свій номер. Водночас для верифікації необхідно мати можливість приймати дзвінки або SMS. Створення нових акаунтів на пристроях, які мають доступ до інтернету лише через Wi-Fi, не підтримується.

Команда WhatsApp пояснює, що щороку проводить аналіз найстаріших пристроїв і програмного забезпечення, якими користується невелика кількість людей. У таких пристроїв часто відсутні актуальні оновлення безпеки або функції, необхідні для стабільної роботи месенджера.

Користувачі пристроїв, які більше не відповідатимуть мінімальним вимогам, отримають сповіщення та кілька нагадувань безпосередньо в додатку про необхідність оновлення системи або заміни пристрою.

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