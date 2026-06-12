Учні 10-12 класів зможуть вивчати підприємництво за модельними програмами НБУ

У НБУ підкреслюють, що кожна програма має свою роль у цій системі.

Фото: bank.gov.ua

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Національний банк України повідомив, що розробив три модельні навчальні програми для учнів 10–12 класів: «Мої фінансові цілі», «Мій фінансовий план» та «Мій бізнес-план», які отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Їх упровадження у старшій школі є наступним кроком у напрямі розвитку фінансової освіти після успішного запуску курсу “Підприємництво і фінансова грамотність” у 8–9 класах.

НБУ нагадав, що у 2026–2027 навчальному році майже 400 тисяч учнів вивчатимуть цей предмет за програмами та підручниками, створеними експертами Національного банку України.

«Розширення фінансової освіти на старшу школу є важливим для створення цілісної екосистеми навчання – від базової до профільної освіти. Це забезпечить довготривалий вплив на рівень фінансової грамотності в Україні та сприятиме формуванню економічно свідомого суспільства, – зазначив Голова Національного банку України Андрій Пишний. – Переконані, що запровадження програм з фінансової грамотності у старшій школі дасть можливість сформувати покоління громадян, які відповідально управлятимуть фінансами, будуть здатні створювати економічну та соціальну цінність, братимуть активну участь у розвитку економіки та відбудові країни».

Нові програми для старшої школи продовжують п’ятирічну освітню траєкторію формування фінансової грамотності – від 8 до 12 класу. Запровадження такої безперервної освітньої траєкторії дасть змогу послідовно формувати фінансові та підприємницькі компетентності учнів – від базових знань до практичних навичок ухвалення фінансових рішень і створення власних проєктів, додають у НБУ.

Три програми — єдина логіка навчання

Кожна програма має свою роль у цій системі:

“Мій фінансовий план” – розвиває навички управління ресурсами, заощадження та інвестування. Навчання передбачає виконання підсумкового проєкту, у межах якого учні та учениці створюють власний фінансовий план з використанням різних фінансових інструментів і з урахуванням коротко-, середньо- та довгострокових цілей та принципів функціонування ринкової економіки;

“Мої фінансові цілі” – формує вміння визначати пріоритети та планувати майбутнє. Курс побудований на діяльнісному підході: учні та учениці аналізують власні цілі та способи їх досягнення, працюють із реальними життєвими ситуаціями, обговорюють варіанти рішень і вчаться адаптуватися до змін;

“Мій бізнес-план” – навчає створювати та реалізовувати власні проєкти, поєднуючи фінансові знання з підприємницьким мисленням. А також формує розуміння, що бізнес може бути не лише прибутковим, а й відповідальним – таким, що дбає про людей, громади та довкілля і дає змогу впливати на економічні процеси на різних рівнях.

У НБУ підкреслюють, що ці програми є вибірковими, мають модульну структуру та можуть вивчатися в будь-якій послідовності залежно від потреб учнів і рішень закладу освіти. Програми мають практичну спрямованість і базуються на реальних життєвих ситуаціях, що дає змогу учням застосовувати знання ще під час навчання. Такий підхід дає змогу не лише закласти базові знання, а й сформувати практичні навички: планування особистих фінансів, ухвалення обґрунтованих фінансових рішень, оцінювання ризиків і можливостей, реалізації підприємницьких ідей.

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