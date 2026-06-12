  1. В Україні

Учні 10-12 класів зможуть вивчати підприємництво за модельними програмами НБУ

13:59, 12 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У НБУ підкреслюють, що кожна програма має свою роль у цій системі.
Учні 10-12 класів зможуть вивчати підприємництво за модельними програмами НБУ
Фото: bank.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що розробив три модельні навчальні програми для учнів 10–12 класів: «Мої фінансові цілі», «Мій фінансовий план» та «Мій бізнес-план», які отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Їх упровадження у старшій школі є наступним кроком у напрямі розвитку фінансової освіти після успішного запуску курсу “Підприємництво і фінансова грамотність” у 8–9 класах.

НБУ нагадав, що у 2026–2027 навчальному році майже 400 тисяч учнів вивчатимуть цей предмет за програмами та підручниками, створеними експертами  Національного банку України.

«Розширення фінансової освіти на старшу школу є важливим для створення цілісної екосистеми навчання – від базової до профільної освіти. Це забезпечить довготривалий вплив на рівень фінансової грамотності в Україні та сприятиме формуванню економічно свідомого суспільства, – зазначив Голова Національного банку України Андрій Пишний. – Переконані, що запровадження програм з фінансової грамотності у старшій школі дасть можливість сформувати покоління громадян, які відповідально управлятимуть фінансами, будуть здатні створювати економічну та соціальну цінність, братимуть активну участь у розвитку економіки та відбудові країни».

Нові програми для старшої школи продовжують п’ятирічну освітню траєкторію формування фінансової грамотності – від 8 до 12 класу. Запровадження такої безперервної освітньої траєкторії дасть змогу послідовно формувати фінансові та підприємницькі компетентності учнів – від базових знань до практичних навичок ухвалення фінансових рішень і створення власних проєктів, додають у НБУ.

Три програми — єдина логіка навчання

Кожна програма має свою роль у цій системі:

“Мій фінансовий план” – розвиває навички управління ресурсами, заощадження та інвестування. Навчання передбачає виконання підсумкового проєкту, у межах якого учні та учениці створюють власний фінансовий план з використанням різних фінансових інструментів і з урахуванням коротко-, середньо- та довгострокових цілей та принципів функціонування ринкової економіки;

“Мої фінансові цілі” – формує вміння визначати пріоритети та планувати майбутнє. Курс побудований на діяльнісному підході: учні та учениці аналізують власні цілі та способи їх досягнення, працюють із реальними життєвими ситуаціями, обговорюють варіанти рішень і вчаться адаптуватися до змін;

“Мій бізнес-план” – навчає створювати та реалізовувати власні проєкти, поєднуючи фінансові знання з підприємницьким мисленням. А також формує розуміння, що бізнес може бути не лише прибутковим, а й відповідальним – таким, що дбає про людей, громади та довкілля і дає змогу впливати на економічні процеси на різних рівнях.

У НБУ підкреслюють, що ці програми є вибірковими, мають модульну структуру та можуть вивчатися в будь-якій послідовності залежно від потреб учнів і рішень закладу освіти. Програми мають практичну спрямованість і базуються на реальних життєвих ситуаціях, що дає змогу учням застосовувати знання ще під час навчання. Такий підхід дає змогу не лише закласти базові знання, а й сформувати практичні навички: планування особистих фінансів, ухвалення обґрунтованих фінансових рішень, оцінювання ризиків і можливостей, реалізації підприємницьких ідей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ фінанси МОН України ФОП навчання

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ПФУ зобов’яжуть виправляти помилки, через які українці втрачали пенсії

Законопроєкт спрямований на забезпечення безперервної реалізації права особи на отримання пенсії навіть тоді, коли виплата не відбулася через помилки в банківських даних.

Мільйонні пенсії для прокурорів, але черги для ветеранів на встановлення інвалідності: що не так із реформою МСЕК

Як оформити інвалідність за новою системою ОПФ у 2026 році.

Десять судимостей і нова крадіжка через 8 днів після звільнення: що вирішив Верховний Суд

Пом’якшуючі обставини та відшкодування шкоди не завжди є достатніми підставами для звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Верховний Суд відмовив у поверненні земельної ділянки власниці, яка пропустила строк звернення до Держреєстру

Верховний Суд оцінив дотримання процедури відмови від поновлення оренди та підтвердив автоматичне продовження договору.

Військовослужбовець вимагав у суді моральну шкоду за зіпсоване навчання на пілота БПЛА після отруєння ролами Філадельфія

Один вечір із сетом «Філадельфія» обернувся тижнем у госпіталі та судовим позовом на 100 000 гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]