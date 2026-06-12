Україна готує ротацію послів для «нової динаміки» відносин

Призначення планують провести до щорічної наради послів, яка запланована на середину літа.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що вакантні посади послів України в низці іноземних держав планують заповнити до середини літа.

За його словами, найближчим часом кандидатури на посади керівників закордонних дипломатичних установ подадуть Президенту, щоб встигнути провести призначення до щорічної наради послів, яка запланована на середину літа.

Сибіга зазначив, що Президент доручив підготувати подання щодо заповнення вакантних посад і ротації послів у низці країн з метою надання нового імпульсу міжнародним відносинам.

Водночас, за його словами, ключовим викликом у цьому процесі залишається кадрове питання, тому наразі триває пошук відповідних кандидатур.

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