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Украина готовит ротацию послов для «новой динамики» отношений

17:20, 12 июня 2026
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Назначения планируют провести до ежегодного совещания послов, которое запланировано на середину лета.
Украина готовит ротацию послов для «новой динамики» отношений
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Министр иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что вакантные должности послов Украины в ряде иностранных государств планируют заполнить до середины лета.

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По его словам, в ближайшее время кандидатуры на должности руководителей зарубежных дипломатических учреждений будут поданы Президенту, чтобы успеть провести назначения до ежегодного совещания послов, которое запланировано на середину лета.

Сибига отметил, что Президент поручил подготовить представления по заполнению вакантных должностей и ротации послов в ряде стран с целью придания нового импульса международным отношениям.

В то же время, по его словам, ключевым вызовом в этом процессе остается кадровый вопрос, поэтому сейчас продолжается поиск соответствующих кандидатур.

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МИД Украина

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