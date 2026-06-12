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Минобороны начинает переводить оборонные закупки на электронные тендеры — что изменится

16:05, 12 июня 2026
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В ведомстве заявляют, что на закупках боеприпасов и техники удалось сэкономить десятки процентов бюджета.
Минобороны начинает переводить оборонные закупки на электронные тендеры — что изменится
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Министерство обороны постепенно внедряет конкурентные тендерные процедуры в оборонных закупках, переходя к электронному формату проведения торгов. Как отмечают в ведомстве, цель изменений — сделать закупки более прозрачными, повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить военных более качественным снабжением.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник во время мероприятия с участием представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), оборонного сектора, Агентства оборонных закупок (АОЗ ДОТ) и общественности. Во время встречи обсуждали внедрение рекомендаций Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины и повышение уровня прозрачности и подотчетности процедур.

Переход к электронным тендерам: в чем суть изменений

В АОЗ ДОТ уже начали внедрение электронных тендеров в закупках для Сил обороны. В Минобороны отмечают, что оборонные закупки в Украине уже являются одними из самых быстрых в мире, а новый подход должен сделать их также одними из самых прозрачных.

Внедрение электронного формата должно обеспечить более эффективное использование средств, повысить открытость процедур и в то же время сохранить надлежащий уровень защиты данных. Также ожидается уменьшение влияния человеческого фактора и коррупционных рисков.

«Изменять систему оборонных закупок в период активной фазы войны — это большая ответственность. Мы действуем максимально взвешенно, отрабатывая каждое кардинальное изменение на отдельных закупках и масштабируя те подходы, которые показали реальный результат», — отметил Мстислав Баник.

Примеры уже проведенных закупок

Одним из примеров нового подхода стала закупка 155-мм артиллерийских боеприпасов. По результатам конкурентной процедуры с торгами на снижение цены удалось сэкономить более 16% средств, что позволило увеличить объем закупки на десятки тысяч снарядов.

Еще один пример — закупка 5 тысяч пикапов для военных. Тендер уже проведен, контракты находятся на этапе заключения, а ожидаемая экономия значительна. Процедура была рамочной и длилась менее недели от объявления до проведения торгов. По ее результатам определены четыре победителя.

Основные эффекты внедрения электронных тендеров

В Минобороны определяют несколько ключевых направлений, на которые должна повлиять новая система:

Эффективность и оптимизация бюджета — снижение стоимости закупок позволит за те же средства обеспечивать большие объемы поставок для войск.

Качество продукции — конкуренция между поставщиками будет стимулировать развитие производства и совершенствование продукции.

Прозрачность — перевод процедур в электронную систему уменьшает влияние человеческого фактора и коррупционные риски.

Безопасность данных — электронная система будет обеспечивать защиту информации участников.

Диверсификация поставок — распределение заказов между несколькими поставщиками снижает риски сбоев в поставках.

Открытый рынок — в тендерах сможет участвовать более широкий круг компаний при условии соответствия требованиям проверок.

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