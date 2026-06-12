Міноборони починає переводити оборонні закупівлі на електронні тендери – що зміниться

У відомстві заявляють, що на закупівлі боєприпасів і техніки вдалося заощадити десятки відсотків бюджету.

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Міністерство оборони поступово впроваджує конкурентні тендерні процедури в оборонних закупівлях, переходячи до електронного формату проведення торгів. Як зазначають у відомстві, мета змін — зробити закупівлі більш прозорими, підвищити ефективність використання бюджетних коштів і забезпечити військових якіснішим забезпеченням.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час заходу за участі представників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), оборонного сектору, Агенції оборонних закупівель (АОЗ ДОТ) та громадськості. Під час зустрічі обговорювали впровадження рекомендацій Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України та підвищення рівня прозорості й підзвітності процедур.

Перехід до електронних тендерів: у чому суть змін

В АОЗ ДОТ вже розпочали впровадження електронних тендерів у закупівлях для Сил оборони. У Міноборони зазначають, що оборонні закупівлі в Україні вже є одними з найшвидших у світі, а новий підхід має зробити їх також одними з найбільш прозорих.

Запровадження електронного формату має забезпечити більш ефективне використання коштів, підвищити відкритість процедур і водночас зберегти належний рівень захисту даних. Також очікується зменшення впливу людського фактора та корупційних ризиків.

«Змінювати систему оборонних закупівель під час активної фази війни — це велика відповідальність. Ми діємо максимально виважено, відпрацьовуючи кожну кардинальну зміну на окремих закупівлях і масштабуємо ті підходи, що показали реальний результат», — зазначив Мстислав Банік.

Приклади вже проведених закупівель

Одним із прикладів нового підходу стала закупівля 155-мм артилерійських боєприпасів. За результатами конкурентної процедури з торгами на зниження ціни вдалося зекономити понад 16% коштів, що дозволило збільшити обсяг закупівлі на десятки тисяч снарядів.

Ще один приклад — закупівля 5 тисяч пікапів для військових. Тендер уже проведено, контракти перебувають на етапі укладання, а очікувана економія є значною. Процедура була рамковою і тривала менше тижня від оголошення до проведення торгів. За її результатами визначено чотирьох переможців.

Основні ефекти впровадження електронних тендерів

У Міноборони визначають кілька ключових напрямів, на які має вплинути нова система:

Ефективність та оптимізація бюджету — зниження вартості закупівель дозволить за ті самі кошти забезпечувати більші обсяги постачання для війська.

Якість продукції — конкуренція між постачальниками стимулюватиме розвиток виробництва та вдосконалення продукції.

Прозорість — переведення процедур в електронну систему зменшує вплив людського фактора та корупційні ризики.

Безпека даних — електронна система забезпечуватиме захист інформації учасників.

Диверсифікація постачання — розподіл замовлень між кількома постачальниками зменшує ризики зриву поставок.

Відкритий ринок — участь у тендерах зможуть брати ширше коло компаній за умови відповідності вимогам перевірок.

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