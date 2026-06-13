У Києві за рік різко зросла кількість ділянок із режимом обмеженого скошування: що це дасть

Кількість ділянок із природним режимом утримання трав’яного покриву зросла з 91 до 119.

Фото: КМДА

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У Києві збільшується кількість ділянок із природним режимом утримання трав’яного покриву. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«У столиці продовжують застосовувати природоорієнтовані підходи до догляду за зеленими зонами. Комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень поєднують звичний догляд із сучасними екологічними практиками. Це допомагає підтримувати комфорт для мешканців, охайний вигляд міста та зберігати біорізноманіття», - заявили у відомстві.

У КМДА підкреслюють, що це частина стратегії адаптації Києва до змін клімату та підвищення стійкості міського середовища.

У Києві продовжує зростати кількість ділянок із режимом обмеженого скошування. Якщо у 2025 році таких локацій налічувалося 91, то нині їх уже 119.

Такі ділянки:

- сприяють збереженню біорізноманіття;

- підтримують популяції комах-запилювачів;

- утримують вологу в ґрунті;

- зменшують перегрівання міських поверхонь у спекотний період;

- підвищують стійкість зелених зон до кліматичних змін;

- сприяють зниженню рівня пилу та покращенню мікроклімату.

Водночас у Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА підкреслюють, що це не означає відмову від скошування. Фахівці індивідуально визначають ділянки з режимом обмеженого скошування, враховуючи безпеку, призначення простору та потреби мешканців.

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