В Киеве за год резко выросло количество участков с режимом ограниченного покоса: что это даст

Количество участков с природным режимом содержания травяного покрова выросло с 91 до 119.

Фото: КГГА

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В Киеве увеличивается количество участков с природным режимом содержания травяного покрова. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«В столице продолжают применять природоориентированные подходы к уходу за зелеными зонами. Коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений сочетают привычный уход с современными экологическими практиками. Это помогает поддерживать комфорт для жителей, опрятный вид города и сохранять биоразнообразие», — заявили в ведомстве.

В КГГА подчеркивают, что это часть стратегии адаптации Киева к изменениям климата и повышения устойчивости городской среды.

В Киеве продолжает расти количество участков с режимом ограниченного покоса. Если в 2025 году таких локаций насчитывалось 91, то сейчас их уже 119.

Такие участки:

способствуют сохранению биоразнообразия;

поддерживают популяции насекомых-опылителей;

удерживают влагу в почве;

уменьшают перегрев городских поверхностей в жаркий период;

повышают устойчивость зеленых зон к климатическим изменениям;

способствуют снижению уровня пыли и улучшению микроклимата.

В то же время в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА подчеркивают, что это не означает отказ от покоса. Специалисты индивидуально определяют участки с режимом ограниченного покоса, учитывая безопасность, назначение пространства и потребности жителей.

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