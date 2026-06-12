Украина ввела санкции против судьи по делу Виктории Рощиной: в списке судьи и СМИ
Украина применила санкции против российских пропагандистских медиа и судей, которые выносили незаконные решения в отношении украинских журналистов, активистов и политиков.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских пропагандистских медиа и судей, выносивших незаконные решения против украинцев.
В санкционный пакет вошли 29 физических и 17 юридических лиц.
Среди них – судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории России и на временно оккупированном полуострове Крым, а также к заочному осуждению украинских активистов, журналистов и политиков.
В частности, как сообщили в Офисе Президента, это московский судья Тимур Вахрамеев, который системно выносит политически мотивированные решения против гражданских украинцев и бойцов добровольческих подразделений.
«Он способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и причастен к заключению Виктории Рощиной, которую замучили в российском плену. О её гибели стало известно 10 октября 2024 года, когда она уже была в списках на обмен. Тело Виктории Рощиной с многочисленными следами пыток Россия вернула Украине только в феврале 2025-го», — отметили в ОП.
Также в этот пакет вошли российские пропагандистские медиа и их руководители. Это «Газета.Ру», «Лента.Ру», а также в списке — Союз журналистов России.
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