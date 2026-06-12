  1. В Украине

Украина ввела санкции против судьи по делу Виктории Рощиной: в списке судьи и СМИ

12:21, 12 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В санкционный пакет вошли 29 физических и 17 юридических лиц.
Украина ввела санкции против судьи по делу Виктории Рощиной: в списке судьи и СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина применила санкции против российских пропагандистских медиа и судей, которые выносили незаконные решения в отношении украинских журналистов, активистов и политиков.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских пропагандистских медиа и судей, выносивших незаконные решения против украинцев.

В санкционный пакет вошли 29 физических и 17 юридических лиц.

Среди них – судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории России и на временно оккупированном полуострове Крым, а также к заочному осуждению украинских активистов, журналистов и политиков.

В частности, как сообщили в Офисе Президента, это московский судья Тимур Вахрамеев, который системно выносит политически мотивированные решения против гражданских украинцев и бойцов добровольческих подразделений.

«Он способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и причастен к заключению Виктории Рощиной, которую замучили в российском плену. О её гибели стало известно 10 октября 2024 года, когда она уже была в списках на обмен. Тело Виктории Рощиной с многочисленными следами пыток Россия вернула Украине только в феврале 2025-го», — отметили в ОП.

Также в этот пакет вошли российские пропагандистские медиа и их руководители. Это «Газета.Ру», «Лента.Ру», а также в списке — Союз журналистов России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

санкции Украина Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Миллионные пенсии для прокуроров, но очереди для ветеранов на установление инвалидности: что не так с реформой МСЭК

Как оформить инвалидность по новой системе ОПФ в 2026 году.

Десять судимостей и новая кража через 8 дней после освобождения: что решил Верховный Суд

Смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба не всегда являются достаточными основаниями для освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Верховный Суд отказал в возврате земельного участка собственнице, пропустившей срок обращения в Госреестр

Верховный Суд оценил соблюдение процедуры отказа от продления аренды и подтвердил автоматическое продление договора.

Военнослужащий не смог отсудить моральный ущерб за сорванное обучение на пилота БПЛА из-за отравления

Один вечер с сетом «Филадельфия» обернулся неделей в госпитале и судебным иском на 100 000 гривен.

Украинцы могут вернуться из отпуска к заблокированным счетам, если пропустили повестку из ТЦК

Пребывание в отпуске не отменяет полученную повестку, поэтому ее игнорирование грозит военнообязанным немедленными штрафами и объявлением в розыск.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]