Україна ввела санкції проти судді у справі Вікторії Рощиної: у списку судді та ЗМІ

До санкційного пакета увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб.

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Україна застосувала санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо українських журналістів, активістів і політиків.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських пропагандистських медіа та суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо українців.

До санкційного пакета увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб.

Серед них – судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків.

Зокрема, як повідомили в Офісі Президента, це московський суддя Тимур Вахрамєєв, який системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів.

«Він сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув’язнення Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні. Про її загибель стало відомо 10 жовтня 2024 року, коли вона вже була в списках на обмін. Тіло Вікторії Рощиної з численними слідами катувань Росія повернула Україні лише в лютому 2025-го», - вказали в ОП.

Також до цього пакета ввійшли російські пропагандистські медіа та їхні керівники. Це «Газєта.Ру», «Лєнта.Ру», також у списку – Спілка журналістів Росії.

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