НБУ спростить доступ клієнтів до послуг депозитарію: що зміниться

Депозитарій Національного банку запровадить «Кабінет клієнта» для підвищення технологічності сервісів.

Фото: НБУ

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Депозитарій Національного банку України з 15 червня впроваджує онлайн-сервіс «Кабінет клієнта» – сучасний електронний канал для автоматизації взаємодії з учасниками ринку, що спростить доступ клієнтів до послуг депозитарію. Про це повідомляє НБУ.

На першому етапі роботи сервісу клієнти матимуть доступ до інформації із системи “Депозитарій НБУ” в частині:

адміністративних даних клієнта та можливості їх оновлення;

оптимізації процесу автоматизованого формування листів/розпоряджень на основі розміщених в онлайн-сервісі “Кабінет клієнта” зразків документів;

консолідованих довідкових матеріалів щодо роботи в системі “Депозитарій НБУ”.

«Надалі планується поетапне розширення функціональних можливостей сервісу, ураховуючи користувацький досвід, відгуки та запити клієнтів для подальшого поліпшення взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію НБУ», - йдеться у заяві.

Під час створення нового сервісу депозитарій Національного банку спирався на такі пріоритети:

забезпечення електронного доступу до адміністративної інформації щодо клієнтів із системи депозитарного обліку;

автоматизоване створення документів для взаємодії з депозитарієм НБУ.

Також були враховані потреби клієнтів. Депозитарій НБУ проаналізував, зокрема, запити та відгуки клієнтів щодо заповнення окремих документів для управління рахунками в цінних паперах й взаємодії із системою “Депозитарій НБУ” та провів додаткове опитування щодо допоміжних сервісів.

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