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НБУ упростит доступ клиентов к услугам депозитария: что изменится

15:47, 12 июня 2026
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Депозитарий Национального банка внедрит «Кабинет клиента» для повышения технологичности сервисов.
НБУ упростит доступ клиентов к услугам депозитария: что изменится
Фото: НБУ
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Депозитарий Национального банка Украины с 15 июня внедряет онлайн-сервис «Кабинет клиента» — современный электронный канал для автоматизации взаимодействия с участниками рынка, который упростит доступ клиентов к услугам депозитария. Об этом сообщает НБУ.

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На первом этапе работы сервиса клиенты получат доступ к информации из системы «Депозитарий НБУ» в части:

  • административных данных клиента и возможности их обновления;
  • оптимизации процесса автоматизированного формирования писем/распоряжений на основе размещенных в онлайн-сервисе «Кабинет клиента» образцов документов;
  • консолидированных справочных материалов по работе в системе «Депозитарий НБУ».

«В дальнейшем планируется поэтапное расширение функциональных возможностей сервиса с учетом пользовательского опыта, отзывов и запросов клиентов для дальнейшего улучшения взаимодействия с системой депозитарного учета депозитария НБУ», — говорится в заявлении.

При создании нового сервиса депозитарий Национального банка опирался на следующие приоритеты:

  • обеспечение электронного доступа к административной информации о клиентах из системы депозитарного учета;
  • автоматизированное создание документов для взаимодействия с депозитарием НБУ.

Также были учтены потребности клиентов. Депозитарий НБУ проанализировал, в частности, запросы и отзывы клиентов относительно заполнения отдельных документов для управления счетами в ценных бумагах и взаимодействия с системой «Депозитарий НБУ», а также провел дополнительный опрос относительно вспомогательных сервисов.

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НБУ

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