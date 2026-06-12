НБУ упростит доступ клиентов к услугам депозитария: что изменится

Депозитарий Национального банка внедрит «Кабинет клиента» для повышения технологичности сервисов.

Фото: НБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депозитарий Национального банка Украины с 15 июня внедряет онлайн-сервис «Кабинет клиента» — современный электронный канал для автоматизации взаимодействия с участниками рынка, который упростит доступ клиентов к услугам депозитария. Об этом сообщает НБУ.

На первом этапе работы сервиса клиенты получат доступ к информации из системы «Депозитарий НБУ» в части:

административных данных клиента и возможности их обновления;

оптимизации процесса автоматизированного формирования писем/распоряжений на основе размещенных в онлайн-сервисе «Кабинет клиента» образцов документов;

консолидированных справочных материалов по работе в системе «Депозитарий НБУ».

«В дальнейшем планируется поэтапное расширение функциональных возможностей сервиса с учетом пользовательского опыта, отзывов и запросов клиентов для дальнейшего улучшения взаимодействия с системой депозитарного учета депозитария НБУ», — говорится в заявлении.

При создании нового сервиса депозитарий Национального банка опирался на следующие приоритеты:

обеспечение электронного доступа к административной информации о клиентах из системы депозитарного учета;

автоматизированное создание документов для взаимодействия с депозитарием НБУ.

Также были учтены потребности клиентов. Депозитарий НБУ проанализировал, в частности, запросы и отзывы клиентов относительно заполнения отдельных документов для управления счетами в ценных бумагах и взаимодействия с системой «Депозитарий НБУ», а также провел дополнительный опрос относительно вспомогательных сервисов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.