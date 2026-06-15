За утрату гуманитарной помощи и товаров на складах будут платить руководители: в Раде предлагают изменить таможенные правила

В Верховной Раде предлагают ввести солидарную ответственность за утрату товаров на таможенных складах и гуманитарной помощи.

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В Верховной Раде предлагают изменить ряд положений Таможенного кодекса Украины. Соответствующий законопроект №15316 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования порядка осуществления отдельных таможенных процедур».

Необходимость внесения изменений объясняется тем, что в процессе практического применения Таможенного кодекса, принятого в 2012 году, возникли несогласованности с другими актами законодательства и реальными условиями работы бизнеса. В частности, часть норм требует согласования с Налоговым кодексом Украины, чтобы избежать различного толкования разрешённых операций с подакцизными товарами, находящимися под таможенным контролем.

Суть изменений

Законопроектом предлагается сразу несколько существенных изменений в сфере таможенного регулирования — от процедур рассмотрения заявлений до ответственности за утрату товаров под таможенным контролем.

Законопроект предусматривает запрет таможенным органам отказывать в рассмотрении заявлений на открытие и эксплуатацию таможенных складов, магазинов Duty Free и свободных таможенных зон (п. 5 ч. 3 ст. 19-2, ст. 404 ТКУ) в случае, если предприятие находится в процессе реорганизации путем преобразования. Это должно обеспечить непрерывность их деятельности и устранить риски блокирования работы во время корпоративных изменений.

Также предлагается разрешить маркировку подакцизных товаров — алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет — непосредственно на таможенных складах. Речь идет об импортной продукции, которая находится в таможенном режиме таможенного склада, с возможностью проведения необходимых сопутствующих операций для ее маркировки до выпуска в свободное обращение.

Такие товары, находящиеся в таможенном режиме склада, смогут маркироваться акцизными марками еще до их выпуска в свободное обращение.

В Таможенном кодексе обновляется формулировка относительно таможенных органов. Теперь вместо общего термина «таможенные органы» используется более точное определение: центральный орган исполнительной власти, реализующий таможенную политику, и его территориальные органы.

В частности, предусматривается, что превышение сроков транзитных перевозок, допущенное в период военного положения, не будет считаться нарушением при оценке деятельности предприятия.

Кроме того, вводится солидарная ответственность за уплату таможенных платежей в случае утраты товаров или их выдачи без разрешения таможни. Ответственность возлагается на владельцев таможенных складов открытого типа I, складов временного хранения, руководителей организаций — получателей гуманитарной помощи и других определённых законом лиц.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в парламенте зарегистрирован проект нового Таможенного кодекса Украины №15295, направленный на приведение таможенных правил в соответствие со стандартами Европейского Союза. Речь идёт не только об обновлении отдельных норм, а о комплексном изменении системы таможенного регулирования с ориентацией на европейские принципы работы.

Документ предусматривает единые, прозрачные и унифицированные правила для экспортёров и импортёров, а также расширение возможностей торговли со странами ЕС.

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