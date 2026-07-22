Богдан Моркляник и Виктория Резникова заменят Дениса Маслова и Виталия Безгина.

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Центральная избирательная комиссия сообщила, что ЦИК признала Богдана Моркляника и Викторию Резникову избранными народными депутатами Украины.

В Комиссию поступили документы от Верховной Рады Украины о досрочном прекращении депутатских полномочий Дениса Маслова и Виталия Безгина в связи с их личными заявлениями.

Они были избраны на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Слуга народа».

«ЦИК рассмотрела указанные документы и признала Богдана Моркляника и Викторию Резникову, следующих по очередности кандидатов, включенных в избирательный список «Слуги народа» под № 163 и № 165 соответственно, избранными народными депутатами Украины на указанных выборах.

Для регистрации народными депутатами Украины Богдан Моркляник и Виктория Резникова должны не позднее чем на 20-й день подать в Комиссию определенные законодательством документы. В свою очередь ЦИК не позднее чем на 5-й день со дня их получения принимает соответствующее решение», — добавили в ЦИК.

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