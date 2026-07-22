Кабмин проведет экспресс-анализ всех министерств по выполнению бюджетных программ

Сергей Корецкий сообщил, что экспресс-анализ проведут для верификации текущего состояния дел.

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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что поручил до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для верификации текущего состояния дел, в частности выполнения бюджетных программ, реализации планов устойчивости и других направлений работы.

По его словам, при необходимости к этой работе могут привлечь Государственную аудиторскую службу.

«Кроме того, в двухнедельный срок каждое министерство должно представить предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов — обновлению состава, переформатированию или ликвидации в случае нецелесообразности дальнейшей работы», — заявил он.

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