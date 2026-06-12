Ученики 10-12 классов смогут изучать предпринимательство по модельным программам НБУ

В НБУ подчеркивают, что каждая программа имеет свою роль в этой системе.

Фото: bank.gov.ua

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Национальный банк Украины сообщил, что разработал три модельные учебные программы для учеников 10–12 классов: «Мои финансовые цели», «Мой финансовый план» и «Мой бизнес-план», которые получили гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины».

Их внедрение в старшей школе является следующим шагом в направлении развития финансового образования после успешного запуска курса «Предпринимательство и финансовая грамотность» в 8–9 классах.

НБУ напомнил, что в 2026–2027 учебном году почти 400 тысяч учеников будут изучать этот предмет по программам и учебникам, созданным экспертами Национального банка Украины.

«Расширение финансового образования на старшую школу важно для создания целостной экосистемы обучения — от базового до профильного образования. Это обеспечит долгосрочное влияние на уровень финансовой грамотности в Украине и будет способствовать формированию экономически сознательного общества, — отметил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный. — Мы убеждены, что внедрение программ по финансовой грамотности в старшей школе даст возможность сформировать поколение граждан, которые будут ответственно управлять финансами, смогут создавать экономическую и социальную ценность, будут активно участвовать в развитии экономики и восстановлении страны».

Новые программы для старшей школы продолжают пятилетнюю образовательную траекторию формирования финансовой грамотности — с 8 по 12 класс. Введение такой непрерывной образовательной траектории позволит последовательно формировать финансовые и предпринимательские компетенции учеников — от базовых знаний до практических навыков принятия финансовых решений и создания собственных проектов, добавляют в НБУ.

Три программы — единая логика обучения

Каждая программа имеет свою роль в этой системе:

«Мой финансовый план» — развивает навыки управления ресурсами, сбережения и инвестирования. Обучение предусматривает выполнение итогового проекта, в рамках которого ученики создают собственный финансовый план с использованием различных финансовых инструментов и с учетом краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей, а также принципов функционирования рыночной экономики;

«Мои финансовые цели» — формирует умение определять приоритеты и планировать будущее. Курс построен на деятельностном подходе: ученики анализируют собственные цели и способы их достижения, работают с реальными жизненными ситуациями, обсуждают варианты решений и учатся адаптироваться к изменениям;

«Мой бизнес-план» — обучает создавать и реализовывать собственные проекты, сочетая финансовые знания с предпринимательским мышлением. Также формирует понимание того, что бизнес может быть не только прибыльным, но и ответственным — таким, который заботится о людях, общинах и окружающей среде и позволяет влиять на экономические процессы на разных уровнях.

В НБУ подчеркивают, что эти программы являются выборочными, имеют модульную структуру и могут изучаться в любой последовательности в зависимости от потребностей учеников и решений учебного заведения. Программы имеют практическую направленность и основаны на реальных жизненных ситуациях, что позволяет ученикам применять знания еще во время обучения. Такой подход позволяет не только заложить базовые знания, но и сформировать практические навыки: планирование личных финансов, принятие обоснованных финансовых решений, оценку рисков и возможностей, реализацию предпринимательских идей.

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