Осенью WhatsApp перестанет работать на части смартфонов — с чем это связано

Мессенджер обновляет минимальные требования к Android и iOS, часть устройств лишится поддержки.

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Этой осенью мессенджер WhatsApp перестанет работать на части устаревших версий операционных систем Android и iOS. Об этом сообщили в справочном центре сервиса.

Согласно обновленным требованиям, с 8 сентября WhatsApp будет поддерживаться только на устройствах с Android 6 и более поздними версиями. С 30 ноября приложение будет работать только на устройствах с iOS 15.5 и более поздними версиями.

В сервисе отмечают, что на телефонах с соответствующими операционными системами пользователи смогут и в дальнейшем устанавливать WhatsApp и регистрировать свой номер. При этом для верификации необходимо иметь возможность принимать звонки или SMS. Создание новых аккаунтов на устройствах, которые имеют доступ к интернету только через Wi-Fi, не поддерживается.

Команда WhatsApp объясняет, что ежегодно проводит анализ самых старых устройств и программного обеспечения, которыми пользуется небольшое количество людей. У таких устройств часто отсутствуют актуальные обновления безопасности или функции, необходимые для стабильной работы мессенджера.

Пользователи устройств, которые больше не будут соответствовать минимальным требованиям, получат уведомление и несколько напоминаний непосредственно в приложении о необходимости обновления системы или замены устройства.

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