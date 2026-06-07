На Буковине во время экскурсии обрушился деревянный мост, на котором находились дети — видео
В Черновицкой области во время экскурсии с детьми произошел несчастный случай — обрушился деревянный мост. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Черновицкой области.
Инцидент произошел вчера в селе Выженка Выжницкой территориальной общины. Во время экскурсии группа детей одновременно зашла на деревянный мост через реку. Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась.
В результате обрушения несколько детей с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, сейчас они находятся в больнице. Спасатели к ликвидации последствий происшествия не привлекались.
В ГСЧС Буковины подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности во время отдыха и экскурсий и призывают взрослых, руководителей групп и родителей регулярно напоминать детям основные правила поведения:
- не создавать чрезмерную нагрузку на мосты и другие конструкции;
- соблюдать предупредительные знаки и установленные ограничения;
- не толкаться и не скапливаться в одном месте;
- выполнять указания сопровождающих во время экскурсий и отдыха;
- оценивать риски перед фото- и видеосъемкой в нестандартных локациях.
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