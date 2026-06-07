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На Буковине во время экскурсии обрушился деревянный мост, на котором находились дети — видео

10:53, 7 июня 2026
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Инцидент произошел в селе Выженка в Выжницком районе — конструкция не выдержала нагрузки, детей с травмами доставили в больницу.
На Буковине во время экскурсии обрушился деревянный мост, на котором находились дети — видео
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В Черновицкой области во время экскурсии с детьми произошел несчастный случай — обрушился деревянный мост. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Черновицкой области.

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Инцидент произошел вчера в селе Выженка Выжницкой территориальной общины. Во время экскурсии группа детей одновременно зашла на деревянный мост через реку. Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась.

В результате обрушения несколько детей с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, сейчас они находятся в больнице. Спасатели к ликвидации последствий происшествия не привлекались.

В ГСЧС Буковины подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности во время отдыха и экскурсий и призывают взрослых, руководителей групп и родителей регулярно напоминать детям основные правила поведения:

  • не создавать чрезмерную нагрузку на мосты и другие конструкции;
  • соблюдать предупредительные знаки и установленные ограничения;
  • не толкаться и не скапливаться в одном месте;
  • выполнять указания сопровождающих во время экскурсий и отдыха;
  • оценивать риски перед фото- и видеосъемкой в нестандартных локациях.

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дети ГСЧС Черновцы

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