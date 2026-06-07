На Буковине во время экскурсии обрушился деревянный мост, на котором находились дети — видео

Инцидент произошел в селе Выженка в Выжницком районе — конструкция не выдержала нагрузки, детей с травмами доставили в больницу.

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В Черновицкой области во время экскурсии с детьми произошел несчастный случай — обрушился деревянный мост. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Инцидент произошел вчера в селе Выженка Выжницкой территориальной общины. Во время экскурсии группа детей одновременно зашла на деревянный мост через реку. Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась.

В результате обрушения несколько детей с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, сейчас они находятся в больнице. Спасатели к ликвидации последствий происшествия не привлекались.

В ГСЧС Буковины подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности во время отдыха и экскурсий и призывают взрослых, руководителей групп и родителей регулярно напоминать детям основные правила поведения:

не создавать чрезмерную нагрузку на мосты и другие конструкции;

соблюдать предупредительные знаки и установленные ограничения;

не толкаться и не скапливаться в одном месте;

выполнять указания сопровождающих во время экскурсий и отдыха;

оценивать риски перед фото- и видеосъемкой в нестандартных локациях.

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