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Налоговый номер для 14-летних – ГНС разъяснила процедуру регистрации и перечень документов

13:17, 7 июня 2026
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Учетная карточка подается вместе со свидетельством о рождении и документами родителей.
Налоговый номер для 14-летних – ГНС разъяснила процедуру регистрации и перечень документов
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Главное управление ГНС в Одесской области предоставило разъяснения относительно порядка регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ) и оформления карточки налогоплательщика.

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Подача документов для регистрации в ДРФО

Физическое лицо независимо от возраста (резидент или нерезидент), не внесенное в ДРФО, обязано лично или через представителя подать в контролирующий орган учетную карточку по форме № 1ДР, которая одновременно является заявлением о регистрации.

К карточке прилагается документ, удостоверяющий личность и содержащий необходимые для регистрации данные (ФИО, дата и место рождения, место жительства при наличии, гражданство).

Регистрация детей и несовершеннолетних

Учетные карточки для малолетних лиц (до 14 лет) и лиц 14–18 лет, которые еще не получили паспорт гражданина Украины впервые, подаются одним из родителей или законным представителем.

Для этого необходимы:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ, удостоверяющий личность одного из родителей или законного представителя.

Если родители на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, прилагается справка о регистрации ребенка гражданином Украины.

Подтверждение места проживания

Для подтверждения зарегистрированного или задекларированного места проживания подается один из документов:

  • выписка из реестра территориальной общины;
  • паспорт в форме книжечки;
  • временное удостоверение гражданина Украины.

При необходимости проверка данных в паспорте-книжечке осуществляется в соответствии с установленным законодательством порядком.

Особенности для внутренне перемещенных лиц

Для подтверждения статуса ВПЛ подается справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица в соответствии с действующим порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Порядок подачи и получения документов

Документы подаются в налоговый орган по месту жительства или в любой другой контролирующий орган.

Карточка налогоплательщика выдается в течение трех рабочих дней после обращения.

В случае выявления ошибок или недостоверных данных в заявлении срок регистрации может быть продлен до 10 рабочих дней или в регистрации может быть отказано, если исправление невозможно.

Получение карточки через представителя и в электронной форме

Карточка может быть выдана представителю при наличии необходимых документов, в частности доверенности, заверенной нотариально.

Также предусмотрена возможность оформления карточки налогоплательщика в электронной форме через соответствующие государственные электронные сервисы в соответствии с действующим порядком.

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