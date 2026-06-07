Налоговый номер для 14-летних – ГНС разъяснила процедуру регистрации и перечень документов
Главное управление ГНС в Одесской области предоставило разъяснения относительно порядка регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ) и оформления карточки налогоплательщика.
Подача документов для регистрации в ДРФО
Физическое лицо независимо от возраста (резидент или нерезидент), не внесенное в ДРФО, обязано лично или через представителя подать в контролирующий орган учетную карточку по форме № 1ДР, которая одновременно является заявлением о регистрации.
К карточке прилагается документ, удостоверяющий личность и содержащий необходимые для регистрации данные (ФИО, дата и место рождения, место жительства при наличии, гражданство).
Регистрация детей и несовершеннолетних
Учетные карточки для малолетних лиц (до 14 лет) и лиц 14–18 лет, которые еще не получили паспорт гражданина Украины впервые, подаются одним из родителей или законным представителем.
Для этого необходимы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей или законного представителя.
Если родители на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, прилагается справка о регистрации ребенка гражданином Украины.
Подтверждение места проживания
Для подтверждения зарегистрированного или задекларированного места проживания подается один из документов:
- выписка из реестра территориальной общины;
- паспорт в форме книжечки;
- временное удостоверение гражданина Украины.
При необходимости проверка данных в паспорте-книжечке осуществляется в соответствии с установленным законодательством порядком.
Особенности для внутренне перемещенных лиц
Для подтверждения статуса ВПЛ подается справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица в соответствии с действующим порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.
Порядок подачи и получения документов
Документы подаются в налоговый орган по месту жительства или в любой другой контролирующий орган.
Карточка налогоплательщика выдается в течение трех рабочих дней после обращения.
В случае выявления ошибок или недостоверных данных в заявлении срок регистрации может быть продлен до 10 рабочих дней или в регистрации может быть отказано, если исправление невозможно.
Получение карточки через представителя и в электронной форме
Карточка может быть выдана представителю при наличии необходимых документов, в частности доверенности, заверенной нотариально.
Также предусмотрена возможность оформления карточки налогоплательщика в электронной форме через соответствующие государственные электронные сервисы в соответствии с действующим порядком.
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