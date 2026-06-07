Федеральный суд США обязал удалить имя Трампа из названия Центра Кеннеди в Вашингтоне

Учреждению предписано вернуть официальное название и обновить все материалы в соответствии с решением федерального судьи.

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Федеральный суд принял решение об удалении имени президента США Дональда Трампа из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN.

После постановления суда руководство культурного учреждения распорядилось удалить имя Трампа из официального названия и всех внутренних и публичных материалов.

Сотрудникам предписано срочно обновить подписи в электронной почте, официальные бланки и другие документы, используя только названия «Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди» или «Центр Кеннеди». Все остальные изменения, включая вывески, брошюры и веб-сайт, должны быть завершены до 12 июня.

Федеральный судья Кейси Купер постановил, что правление центра не имело законных полномочий добавлять имя Трампа к официальному названию учреждения. В решении указано, что Конгресс определил название в честь президента Джона Кеннеди, и изменить его может только законодательный орган.

В Центре Кеннеди заявили, что выполняют решение суда, одновременно рассматривают возможные дальнейшие юридические шаги.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом на второй срок он изменил состав совета директоров культурного учреждения, назначив туда своих сторонников. После этого в отдельных материалах начали использовать названия «Центр Трампа-Кеннеди» и «Мемориальный центр сценических искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди».

После решения суда Трамп заявил о готовности передать контроль над учреждением Конгрессу, отметив, что не планирует продолжать участие в проекте без достаточной свободы для принятия решений.

Суд также обязал убрать все вывески и любые упоминания о имени Трампа с территории центра и его официальных ресурсов.

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