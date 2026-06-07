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Федеральний суд США зобов’язав прибрати ім’я Трампа з Центру Кеннеді у Вашингтоні

11:29, 7 червня 2026
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Установі наказано повернути офіційну назву та оновити всі матеріали після рішення федерального судді.
Федеральний суд США зобов’язав прибрати ім’я Трампа з Центру Кеннеді у Вашингтоні
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Федеральний суд ухвалив рішення про вилучення імені президента США Дональда Трампа з назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні. Про це повідомляє CNN.

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Після постанови суду керівництво культурної установи розпорядилося прибрати ім’я Трампа з офіційної назви та всіх внутрішніх і публічних матеріалів.

Співробітникам наказано терміново оновити підписи в електронній пошті, офіційні бланки та інші документи, використовуючи лише назви «Центр виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді» або «Центр Кеннеді». Усі інші зміни, включно з вивісками, брошурами та вебсайтом, мають бути завершені до 12 червня.

Федеральний суддя Кейсі Купер постановив, що правління центру не мало законних повноважень додавати ім’я Трампа до офіційної назви установи. У рішенні зазначено, що Конгрес визначив назву на честь президента Джона Кеннеді, і змінити її може лише законодавчий орган.

У Центрі Кеннеді заявили, що виконують рішення суду, водночас розглядають можливі подальші юридичні кроки.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому на другий термін він змінив склад ради директорів культурної установи, призначивши своїх прихильників. Після цього в окремих матеріалах почали використовувати назви «Центр Трампа-Кеннеді» та «Меморіальний центр сценічних мистецтв імені Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді».

Після рішення суду Трамп заявив про готовність передати контроль над установою Конгресу, зазначивши, що не планує продовжувати участь у проєкті без достатньої свободи для ухвалення рішень.

Суд також зобов’язав прибрати всі вивіски та будь-які згадки про ім’я Трампа з території центру та його офіційних ресурсів.

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суд США Дональд Трамп

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