Податковий номер для 14-річних – ДПС пояснила процедуру реєстрації та перелік документів

Облікова картка подається разом зі свідоцтвом про народження та документами батьків.

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Головне управління ДПС в Одеській області надало роз’яснення щодо порядку реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО) та оформлення картки платника податків.

Подання документів для реєстрації у ДРФО

Фізична особа незалежно від віку (резидент або нерезидент), яка не внесена до ДРФО, зобов’язана особисто або через представника подати до контролюючого органу облікову картку за формою № 1ДР, яка одночасно є заявою про реєстрацію.

До картки додається документ, що посвідчує особу та містить необхідні для реєстрації дані (ПІБ, дата і місце народження, місце проживання за наявності, громадянство).

Реєстрація дітей та неповнолітніх

Облікові картки для малолітніх осіб (до 14 років) та осіб 14–18 років, які ще не отримали паспорт громадянина України вперше, подаються одним із батьків або законним представником.

Для цього необхідні:

свідоцтво про народження дитини;

документ, що посвідчує особу одного з батьків або законного представника.

Якщо батьки на момент народження дитини були іноземцями або особами без громадянства, додається довідка про реєстрацію дитини громадянином України.

Підтвердження місця проживання

Для підтвердження зареєстрованого або задекларованого місця проживання подається один із документів:

витяг з реєстру територіальної громади;

паспорт у формі книжечки;

тимчасове посвідчення громадянина України.

За потреби перевірка даних у паспорті-книжечці здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

Особливості для внутрішньо переміщених осіб

Для підтвердження статусу ВПО подається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до чинного порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Порядок подання та отримання документів

Документи подаються до податкового органу за місцем проживання або до будь-якого іншого контролюючого органу.

Картка платника податків видається протягом трьох робочих днів після звернення.

У разі виявлення помилок або недостовірних даних у заяві строк реєстрації може бути продовжений до 10 робочих днів або у реєстрації може бути відмовлено, якщо виправлення неможливе.

Отримання картки через представника та в електронній формі

Картка може бути видана представнику за наявності необхідних документів, зокрема довіреності, засвідченої нотаріально.

Також передбачена можливість оформлення картки платника податків в електронній формі через відповідні державні електронні сервіси згідно з чинним порядком.

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