На Буковині під час екскурсії обвалився дерев’яний міст повний дітей – відео

Інцидент стався у селі Виженка на Вижниччині — конструкція не витримала навантаження, дітей з травмами доставили до лікарні.

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У Чернівецькій області під час екскурсії з дітьми стався нещасний випадок — обвалився дерев’яний міст. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Чернівецькій області.

Інцидент стався вчора у селі Виженка Вижницької територіальної громади. Під час екскурсії група дітей одночасно зайшла на дерев’яний міст через річку. Конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася.

Унаслідок обвалу кількох дітей з травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до медичного закладу, наразі вони перебувають у лікарні. Рятувальники до ліквідації наслідків події не залучалися.

У ДСНС Буковини наголошують на необхідності дотримання правил безпеки під час відпочинку та екскурсій і закликають дорослих, керівників груп та батьків регулярно нагадувати дітям базові правила поведінки:

не створювати надмірного навантаження на мости та інші конструкції;

дотримуватися попереджувальних знаків та встановлених обмежень;

не штовхатися та не скупчуватися в одному місці;

виконувати вказівки супроводжуючих під час екскурсій і відпочинку;

оцінювати ризики перед фото- та відеозйомкою у нестандартних локаціях.

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