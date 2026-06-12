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В Тернопольском ТЦК выявили нетрезвого сотрудника, а также обнаружили, что там содержались люди с психическими расстройствами и инвалидностью

15:29, 12 июня 2026
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В Офисе Омбудсмена заявили о возможных нарушениях прав человека в Тернопольском ТЦК по итогам мониторингового визита.
В Тернопольском ТЦК выявили нетрезвого сотрудника, а также обнаружили, что там содержались люди с психическими расстройствами и инвалидностью
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Представители Офиса Омбудсмена осуществили мониторинговый визит в Тернопольский районный и городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По его результатам заявлено о ряде возможных нарушений прав человека и необходимости реформирования системы мобилизации. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинеца, во время визита в месте пребывания мобилизованных находились около 28 человек. Из них 17 подали письменные жалобы о возможных нарушениях их прав.

После вмешательства команды Офиса Омбудсмена были освобождены 5 человек, которые, как отмечается, не подлежали мобилизации. В их военно-учетные данные внесли соответствующие изменения о снятии с учета. Среди них — мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое человек с психическими расстройствами (диагнозы не разглашаются по этическим соображениям), а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста оставалось около полугода.

Также сообщается, что во время визита было зафиксировано нахождение одного из работников в состоянии алкогольного опьянения. По словам представителей, уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму.

В ходе беседы граждане рассказали о возможных нарушениях во время мобилизационных мероприятий, ненадлежащем оформлении документов и несоблюдении требований при прохождении военно-медицинских комиссий.

Все изложенные факты, как отмечается, задокументированы и доведены до сведения руководства.

По итогам проверки подготовлено официальное реагирование с требованием устранить выявленные нарушения и предотвратить подобные случаи в будущем.

В Офисе Омбудсмена также подчеркнули, что подобные мониторинговые визиты неоднократно приводили к дальнейшим расследованиям. В частности, после проверки в одном из ТЦК в Закарпатье было сообщено о подозрениях нескольким должностным лицам в превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и пытках военнообязанного.

В ведомстве заявляют, что настаивают на неотвратимости ответственности независимо от должности или звания, а целью таких проверок является защита прав человека и реагирование на нарушения.

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военные Тернополь ТЦК

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