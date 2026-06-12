Три дорогих автомобиля и наличные: ВАКС конфисковал активы экс-должностного лица Нацполиции на сумму более 6,7 млн грн

Экс-полицейский утверждал, что приобрел имущество за счет займов и подарков от близких, однако эти объяснения не подтвердились надлежащими доказательствами.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов бывшего начальника отдела борьбы с организованными группами с признаками коррупции управления стратегических расследований в городе Киеве Департамента стратегических расследований Нацполиции и их взыскании в доход государства.

Во время мониторинга образа жизни должностного лица НАПК установило, что в течение 2021–2023 годов он приобрел и зарегистрировал на праве собственности за собой и членами своей семьи несколько дорогостоящих автомобилей, среди которых:

VOLKSWAGEN TOUAREG, 2022 года выпуска, стоимостью более 2,9 млн гривен;

VOLKSWAGEN PASSAT, 2021 года выпуска, стоимостью 1,35 млн гривен;

BMW 330I, 2022 года выпуска, стоимостью 1,75 млн гривен.

Кроме того, в 2021 году полицейский потратил более 500 тысяч гривен на формирование денежного актива в размере 27 тысяч долларов, не имея для этого финансовой возможности. А в 2023 году на счета субъекта декларирования и его жены поступило более 700 тысяч гривен, происхождение которых не установлено.

Должностное лицо объяснило, что средства на приобретение указанного имущества получило в качестве займов и подарков от близких лиц. В то же время анализ доходов и расходов субъекта декларирования и членов его семьи засвидетельствовал отсутствие достаточных законных доходов для приобретения таких активов.

Установлено также, что один из автомобилей был зарегистрирован на родственника экс-полицейского, который работал охранником в одном из магазинов сети продовольственно-промышленных супермаркетов в Украине. Однако исследованные доказательства, в частности банковские документы, сведения о пользовании, хранении и обслуживании автомобиля, подтвердили фактическое владение и использование этого актива самим субъектом декларирования.

По результатам рассмотрения дела ВАКС признал необоснованными и постановил взыскать в доход государства активы на сумму более 6,7 млн грн:

часть наличных сбережений на сумму более 540 тысяч гривен;

автомобиль «VOLKSWAGEN PASSAT», 2021 года выпуска, стоимостью более 1,3 млн грн (взыскание стоимости);

доход, полученный от продажи этого автомобиля, в размере 150 тысяч гривен;

автомобиль «VOLKSWAGEN TOUAREG», 2022 года выпуска, стоимостью более 2,9 млн гривен (взыскание стоимости);

автомобиль «BMW 330I», 2022 года выпуска, стоимостью более 1,7 млн гривен.

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