Три дорогі автомобілі та готівка: ВАКС конфіскував активи експосадовця Нацполіції на понад 6,7 млн грн

Експоліцейський стверджував, що придбав майно за рахунок позик і подарунків від близьких, однак ці пояснення не підтвердилися належними доказами.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів колишнього начальника відділу боротьби з організованими групами з ознаками корупції управління стратегічних розслідувань у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та їх стягнення в дохід держави.

Під час моніторингу способу життя посадовця НАЗК встановило, що упродовж 2021–2023 років він придбав та зареєстрував на праві власності за собою та членами своєї родини кілька дороговартісних авто, серед яких :

VOLKSWAGEN TOUAREG, 2022 року випуску, вартістю понад 2,9 млн гривень;

VOLKSWAGEN PASSAT, 2021 року випуску, вартістю 1,35 млн гривень;

BMW 330I, 2022 року випуску, вартістю 1,75 млн гривень.

Крім того, у 2021 році поліцейський витратив понад 500 тисяч гривень на формування грошового активу у розмірі 27 тисяч доларів, не маючи на це фінансової спроможності. А у 2023 році на рахунки суб’єкта декларування та його дружини надійшло понад 700 тисяч гривень, походження яких не встановлене.

Посадовець пояснив, що кошти на набуття зазначеного майна отримав як позики і подарунки від близьких осіб. Водночас аналіз доходів і видатків суб’єкта декларування та членів його сім’ї засвідчив відсутність достатніх законних доходів на такі активи.

Встановлено також, що одна із машин була зареєстрована на родича експоліцейського, який працював охоронцем в одному з магазинів мережі продовольчо-промислових супермаркетів в Україні. Однак досліджені докази, зокрема банківські документи, відомості про користування, зберігання та обслуговування автомобіля, підтвердили фактичне володіння та використання цього активу самим суб’єктом декларування.

За результатами розгляду справи ВАКС визнав необґрунтованими та постановив стягнути в дохід держави активи на понад 6,7 млн грн:

частину готівкових заощаджень на суму понад 540 тисяч гривень;

автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», 2021 року випуску, вартістю понад 1,3 млн грн (стягнення вартості);

дохід, отриманий від продажу цього авто в розмірі 150 тисяч гривень;

автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», 2022 року випуску, вартістю понад 2.9 млн гривень (стягнення вартості);

автомобіль «BMW 330I», 2022 року випуску, вартістю понад 1,7 млн гривень.

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