У Тернопільському ТЦК викрили нетверезого працівника, а також там утримували людей з психічними розладами та інвалідністю

В Офісі Омбудсмана заявили про можливі порушення прав людини в Тернопільському ТЦК після моніторингового візиту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники Офісу Омбудсмана здійснили моніторинговий візит до Тернопільського районного та міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За його результатами заявлено про низку можливих порушень прав людини та необхідність реформування системи мобілізації. Про це розповів Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, під час візиту в місці перебування мобілізованих перебували близько 28 осіб. Із них 17 подали письмові скарги щодо можливих порушень їхніх прав.

Після втручання команди Офісу Омбудсмана було звільнено 5 осіб, які, як зазначається, не підлягали мобілізації. Їм внесли відповідні зміни до військово-облікових даних щодо зняття з обліку. Серед них — чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє осіб із психічними розладами (діагнози не розголошуються з етичних міркувань), а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишалося близько пів року.

Також повідомляється, що під час візиту зафіксовано перебування одного з працівників у стані алкогольного сп’яніння. За словами представників, рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму.

Під час спілкування громадяни розповіли про можливі порушення під час мобілізаційних заходів, неналежне оформлення документів і недотримання вимог під час проходження військово-лікарських комісій.

Усі викладені факти, як зазначається, задокументовані та доведені до керівництва.

За підсумками перевірки підготовлено офіційне реагування з вимогою усунути виявлені порушення та запобігти подібним випадкам у майбутньому.

В Офісі Омбудсмана також наголосили, що подібні моніторингові візити неодноразово призводили до подальших розслідувань. Зокрема, після перевірки в одному з ТЦК на Закарпатті було повідомлено про підозри кільком посадовцям у перевищенні службових повноважень, незаконному позбавленні волі та катуванні військовозобов’язаного.

У відомстві заявляють, що наполягають на невідворотності відповідальності незалежно від посади чи звання, а метою таких перевірок є захист прав людини та реагування на порушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.