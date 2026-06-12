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В Киеве на озере в Деснянском районе утонул подросток

23:12, 12 июня 2026
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По словам очевидцев, подросток нырнул в воду и исчез из поля зрения.
В Киеве на озере в Деснянском районе утонул подросток
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В Деснянском районе Киева спасатели извлекли из водоема тело подростка, который утонул в озере «Верхнее Выгуровское».

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Сообщение об инциденте в ГСЧС поступило вечером 11 июня почти в 23 часа. По словам очевидцев, подросток нырнул в воду и исчез из поля зрения.

Во время первичных поисковых работ спасатели обследовали акваторию озера по периметру с использованием прожекторов, однако тогда обнаружить пропавшего не удалось.

Сегодня, 12 июня, водолазы ГСЧС провели детальное обследование дна водоема. Тело было найдено на расстоянии около 20 метров от берега на глубине около 6 метров. С помощью водолазного снаряжения погибшего доставили на берег.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

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ГСЧС Киев

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