  1. Фото
  2. / В мире

К 80-летию Дональда Трампа возле Белого дома построили арену для боев – фото

16:59, 12 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Вашингтоне готовят масштабный турнир по смешанным единоборствам прямо возле Белого дома.
К 80-летию Дональда Трампа возле Белого дома построили арену для боев – фото
Фото: ВВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Возле Белого дома в Вашингтоне уже построили гигантскую арену, где 14 июня планируют провести поединки по смешанным боевым искусствам. Мероприятие приурочено к 80-летию президента США Дональда Трампа, а также к предстоящему 250-летию независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает Associated Press.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал мероприятие «подарком американскому народу».

Дональд Трамп ранее объявил о намерении провести бои UFC на территории Белого дома с участием около тысячи зрителей в рамках празднования 250-летия независимости США, которое приходится на 4 июля. В то же время первые поединки запланированы уже на 14 июня — в день рождения Трампа и День флага США. Несмотря на это, организаторы позиционируют событие как часть празднования юбилея независимости. Мероприятие получило название «UFC Freedom 250».

По информации журналистов, на южной лужайке Белого дома возведена восьмигранная арена диаметром около 9 метров. Над ней установлена конструкция под названием «Коготь» — четырехсторонняя постройка, поднимающаяся дугой более чем на 27 метров, оснащенная освещением, динамиками, кабелями и четырьмя большими экранами.

Ожидается, что около 4300 зрителей смогут наблюдать за боями непосредственно у октагона. Еще около 85 000 билетов было продано на просмотр трансляции в соседнем парке Эллипс, где событие будут показывать на больших экранах.

Ожидается, что около 4300 зрителей смогут наблюдать за боями непосредственно у октагона. Еще около 85 000 билетов было продано на просмотр трансляции в соседнем парке Эллипс, где событие будут показывать на больших экранах.

На арене также размещены логотипы ряда спонсоров, среди которых Morgan & Morgan, Bud Light, Dodge Ram, Corona Extra и Polymarket. В Белом доме заявляют, что расходы покрывает UFC, однако отмечается, что семь федеральных агентств, в частности Министерство внутренней безопасности США и Федеральное управление гражданской авиации, «выделили значительные ресурсы и человеческие ресурсы» для проведения мероприятия.

Фото: ВВС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Дональд Трамп спорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

SMS для передачи показателей счетчиков и интернет-лимиты: за что на самом деле списывают деньги с вашего счета

Обязан ли оператор возвращать средства за услуги, которые абонент подключил случайно.

Женщина в Одесской области избежала наказания за мошенничество, но получила 1 год ограничения свободы за уклонение от исправительных работ

Верховный Суд объяснил, почему декриминализация не оправдывает уклонение от наказания.

ПФУ обяжут исправлять ошибки, из-за которых украинцы теряли пенсии

Законопроект направлен на обеспечение непрерывной реализации права лица на получение пенсии даже тогда, когда выплата не состоялась из-за ошибок в банковских данных.

Миллионные пенсии для прокуроров, но очереди для ветеранов на установление инвалидности: что не так с реформой МСЭК

Как оформить инвалидность по новой системе ОПФ в 2026 году.

Десять судимостей и новая кража через 8 дней после освобождения: что решил Верховный Суд

Смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба не всегда являются достаточными основаниями для освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]