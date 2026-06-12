К 80-летию Дональда Трампа возле Белого дома построили арену для боев – фото

В Вашингтоне готовят масштабный турнир по смешанным единоборствам прямо возле Белого дома.

Фото: ВВС

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Возле Белого дома в Вашингтоне уже построили гигантскую арену, где 14 июня планируют провести поединки по смешанным боевым искусствам. Мероприятие приурочено к 80-летию президента США Дональда Трампа, а также к предстоящему 250-летию независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает Associated Press.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал мероприятие «подарком американскому народу».

Дональд Трамп ранее объявил о намерении провести бои UFC на территории Белого дома с участием около тысячи зрителей в рамках празднования 250-летия независимости США, которое приходится на 4 июля. В то же время первые поединки запланированы уже на 14 июня — в день рождения Трампа и День флага США. Несмотря на это, организаторы позиционируют событие как часть празднования юбилея независимости. Мероприятие получило название «UFC Freedom 250».

По информации журналистов, на южной лужайке Белого дома возведена восьмигранная арена диаметром около 9 метров. Над ней установлена конструкция под названием «Коготь» — четырехсторонняя постройка, поднимающаяся дугой более чем на 27 метров, оснащенная освещением, динамиками, кабелями и четырьмя большими экранами.

Ожидается, что около 4300 зрителей смогут наблюдать за боями непосредственно у октагона. Еще около 85 000 билетов было продано на просмотр трансляции в соседнем парке Эллипс, где событие будут показывать на больших экранах.

Ожидается, что около 4300 зрителей смогут наблюдать за боями непосредственно у октагона. Еще около 85 000 билетов было продано на просмотр трансляции в соседнем парке Эллипс, где событие будут показывать на больших экранах.

На арене также размещены логотипы ряда спонсоров, среди которых Morgan & Morgan, Bud Light, Dodge Ram, Corona Extra и Polymarket. В Белом доме заявляют, что расходы покрывает UFC, однако отмечается, что семь федеральных агентств, в частности Министерство внутренней безопасности США и Федеральное управление гражданской авиации, «выделили значительные ресурсы и человеческие ресурсы» для проведения мероприятия.

Фото: ВВС

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