  1. Фото
  2. / У світі

До 80-річчя Дональда Трампа під Білим домом звели арену для боїв – фото

16:59, 12 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Вашингтоні готують масштабний турнір зі змішаних єдиноборств просто біля Білого дому.
До 80-річчя Дональда Трампа під Білим домом звели арену для боїв – фото
Фото: ВВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біля Білого дому у Вашингтоні вже збудували гігантську арену, де 14 червня планують провести поєдинки зі змішаних бойових мистецтв. Захід приурочують до 80-річчя президента США Дональда Трампа, а також до майбутнього 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Про це повідомляє Associated Press.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Державний секретар США Марко Рубіо назвав захід «подарунком американському народу».

Дональд Трамп раніше оголосив про намір провести бої UFC на території Білого дому за участі близько тисячі глядачів як частину святкування 250-річчя незалежності США, яке припадає на 4 липня. Водночас перші поєдинки заплановані вже на 14 червня — у день народження Трампа та День прапору США. Попри це, організатори позиціонують подію як частину відзначення ювілею незалежності. Захід отримав назву «UFC Freedom 250».

За інформацією журналістів, на південній галявині Білого дому зведено восьмигранну арену діаметром близько 9 метрів. Над нею встановлена конструкція під назвою «Кіготь» — чотиристороння споруда, що піднімається дугою більш ніж на 27 метрів, оснащена освітленням, динаміками, кабелями та чотирма великими екранами.

Очікується, що близько 4300 глядачів зможуть спостерігати за боями безпосередньо біля октагону. Ще близько 85 000 квитків було реалізовано на перегляд трансляції у сусідньому парку Елліпс, де подію показуватимуть на великих екранах.

На арені також зафіксовано логотипи низки спонсорів, серед яких Morgan & Morgan, Bud Light, Dodge Ram, Corona Extra та Polymarket. У Білому домі заявляють, що витрати покриває UFC, однак зазначається, що сім федеральних агентств, зокрема Міністерство внутрішньої безпеки США та Федеральне управління цивільної авіації, «виділили значні ресурси та людський ресурс» для проведення події.

Фото: ВВС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп спорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

SMS для передачі показників лічильників та інтернет-ліміти: за що насправді знімають гроші з вашого рахунку

Чи зобов'язаний оператор повертати кошти за послуги, які абонент підключив випадково.

Жінка на Одещині уникла покарання за шахрайство, але отримала рік обмеження волі за ухилення від виправних робіт

Верховний Суд пояснив, чому декриміналізація не виправдовує ухилення від покарання.

ПФУ зобов’яжуть виправляти помилки, через які українці втрачали пенсії

Законопроєкт спрямований на забезпечення безперервної реалізації права особи на отримання пенсії навіть тоді, коли виплата не відбулася через помилки в банківських даних.

Мільйонні пенсії для прокурорів, але черги для ветеранів на встановлення інвалідності: що не так із реформою МСЕК

Як оформити інвалідність за новою системою ОПФ у 2026 році.

Десять судимостей і нова крадіжка через 8 днів після звільнення: що вирішив Верховний Суд

Пом’якшуючі обставини та відшкодування шкоди не завжди є достатніми підставами для звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]