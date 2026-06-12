До 80-річчя Дональда Трампа під Білим домом звели арену для боїв – фото

У Вашингтоні готують масштабний турнір зі змішаних єдиноборств просто біля Білого дому.

Фото: ВВС

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Біля Білого дому у Вашингтоні вже збудували гігантську арену, де 14 червня планують провести поєдинки зі змішаних бойових мистецтв. Захід приурочують до 80-річчя президента США Дональда Трампа, а також до майбутнього 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Про це повідомляє Associated Press.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав захід «подарунком американському народу».

Дональд Трамп раніше оголосив про намір провести бої UFC на території Білого дому за участі близько тисячі глядачів як частину святкування 250-річчя незалежності США, яке припадає на 4 липня. Водночас перші поєдинки заплановані вже на 14 червня — у день народження Трампа та День прапору США. Попри це, організатори позиціонують подію як частину відзначення ювілею незалежності. Захід отримав назву «UFC Freedom 250».

За інформацією журналістів, на південній галявині Білого дому зведено восьмигранну арену діаметром близько 9 метрів. Над нею встановлена конструкція під назвою «Кіготь» — чотиристороння споруда, що піднімається дугою більш ніж на 27 метрів, оснащена освітленням, динаміками, кабелями та чотирма великими екранами.

Очікується, що близько 4300 глядачів зможуть спостерігати за боями безпосередньо біля октагону. Ще близько 85 000 квитків було реалізовано на перегляд трансляції у сусідньому парку Елліпс, де подію показуватимуть на великих екранах.

На арені також зафіксовано логотипи низки спонсорів, серед яких Morgan & Morgan, Bud Light, Dodge Ram, Corona Extra та Polymarket. У Білому домі заявляють, що витрати покриває UFC, однак зазначається, що сім федеральних агентств, зокрема Міністерство внутрішньої безпеки США та Федеральне управління цивільної авіації, «виділили значні ресурси та людський ресурс» для проведення події.

Фото: ВВС

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