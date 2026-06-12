У Києві на озері в Деснянському районі потонув підліток

За словами очевидців, підліток пірнув у воду та зник з поля зору.

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У Деснянському районі Києва рятувальники вилучили з водойми тіло підлітка, який потонув на озері «Верхнє Вигурівське».

Повідомлення про інцидент до ДСНС надійшло ввечері 11 червня майже о 23 годині. За словами очевидців, підліток пірнув у воду та зник з поля зору.

Під час первинних пошукових робіт рятувальники обстежили акваторію озера по периметру із використанням прожекторів, однак тоді виявити зниклого не вдалося.

Сьогодні ж, 12 червня, водолази ДСНС провели детальне обстеження дна водойми. Тіло було знайдено на відстані близько 20 метрів від берега на глибині близько 6 метрів. За допомогою водолазного спорядження загиблого доправили до берега.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

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