В Польше за трансляции с насилием и унижением людей будет грозить тюремное заключение

За распространение шокирующего контента ради просмотров, популярности или заработка может грозить лишение свободы.

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Польский Сейм принял закон, который вводит уголовную ответственность за так называемый патостриминг — трансляции и видео с насилием, унижением людей, жестоким обращением с животными и другими шокирующими действиями. За распространение такого контента ради просмотров или заработка может грозить лишение свободы.

После одобрения нижней палатой парламента закон должен рассмотреть Сенат.

Что такое патостриминг

Патостримами называют прямые трансляции или видео, в которых авторы демонстрируют насилие, драки, издевательства над людьми или животными, унижение, опасное поведение или другие шокирующие действия ради популярности, просмотров и дохода от рекламы или донатов.

В последние годы такие трансляции стали отдельным явлением в социальных сетях и на видеоплатформах. Часто авторы намеренно устраивают скандалы, конфликты или даже противоправные действия, чтобы привлечь внимание аудитории.

За что могут наказать

Новый закон предусматривает наказание для лиц, которые публично распространяют в сети контент, демонстрирующий совершение преступлений или других запрещенных законом действий, если это делается для получения материальной выгоды или личной пользы.

Речь идет о видео и трансляциях, где показывают:

тяжкие насильственные преступления;

жестокое обращение с животными или их убийство;

унижение или издевательства над людьми;

насилие в отношении других лиц;

отдельные правонарушения, связанные с азартными играми.

Важно, что ответственность может наступать даже тогда, когда человек, которого унижают или над которым издеваются в кадре, формально согласился участвовать в таком видео.

Кроме того, закон распространяется не только на реальные преступления, но и на инсценировку или имитацию таких действий, если они подаются как настоящие и используются для привлечения внимания аудитории.

Отдельное наказание за контент с детьми

Более строгие санкции предусмотрены за распространение контента, в котором демонстрируются противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

За такие материалы может грозить лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Кого новый закон не затронет

В законе отдельно указано, что его положения не распространяются на журналистскую, научную, образовательную или художественную деятельность.

Например, ответственность не должна наступать за публикацию журналистских расследований, документальных фильмов, научных материалов или других публикаций, которые создаются в общественных интересах.

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