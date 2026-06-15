Верховный Суд объяснил, в каких случаях виновники ДТП освобождаются от уголовной ответственности

Можно ли освободить водителя от уголовной ответственности, если он примирился с потерпевшим, но нарушил публичный интерес.

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Можно ли освободить виновника ДТП от уголовной ответственности, если он примирился с потерпевшим, но одновременно нарушил правила дорожного движения, которые охраняют публичный интерес? Этот вопрос долгое время вызывал разные подходы в практике Верховного Суда. Объединенная палата Касационного уголовного суда Верховного Суда приняла важное постановление по делу № 629/612/25, разрешив многолетнюю дискуссию между палатами Верховного Суда.

Событие, давшее начало делу, произошло 2 июля 2024 года в Харьковской области. Водитель, управляя автомобилем, нарушил требования п. 12.3 ПДД. При подъезде к перекрестку водитель не принял мер для своевременного снижения скорости и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Лозовской горрайонный суд 18 февраля 2025 года осудил водителя по ч. 1 ст. 286 УК к 1 году ограничения свободы с лишением права управления на 1 год. На основании ст. 75 УК водителя освободили от наказания с испытательным сроком в 3 года. Харьковский апелляционный суд оставил этот приговор без изменений, несмотря на заявление потерпевшего о возмещении вреда и примирении.

Защитник подал касационную жалобу, указывая на существенное нарушение — суды не разъяснили обвиняемому возможность закрытия производства в связи с примирением, хотя убытки были полностью возмещены.

Дело передали на рассмотрение Объединенной палаты, поскольку коллегия судей Третьей судебной палаты посчитала необходимым отступить от практики других палат, которые ранее констатировали невозможность примирения в подобных преступлениях. Судьи пришли к выводу о необходимости отступить от ряда предыдущих правовых позиций, изложенных в делах № 689/695/17, № 166/865/23, № 640/20302/18 и № 643/5610/24.

Позиция Верховного Суда относительно применения статьи 46 УК Украины

Объединенная палата Касационного уголовного суда в составе Верховного Суда детально проанализировала условия и основания освобождения лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, предусмотренные статьей 46 УК Украины.

Суд отметил, что для применения этой нормы должны быть одновременно выполнены две группы требований:

лицо должно впервые совершить уголовный проступок или неосторожное нетяжкое преступление;

должно произойти примирение с потерпевшим и полное возмещение нанесенных убытков или устранение причиненного вреда.

Объединенная палата отметила, что перечень условий и оснований, определенных статьей 46 УК Украины, является исчерпывающим. Поэтому суд не вправе дополнять его дополнительными критериями, которых закон не предусматривает. В частности, ссылки на необходимость защиты «публичного интереса» или другие соображения отсутствуют в статье 46 УК Украины и не могут быть самостоятельным основанием для отказа в освобождении лица от уголовной ответственности при наличии всех установленных законом условий.

Верховный Суд признал, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК, действительно является «двухобъектным» преступлением. То есть вред нанесен как частным, так и публичным интересам. В то же время статья 46 УК Украины содержит исчерпывающий перечень случаев, когда освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением не допускается. Закон предусматривает только два таких исключения:

совершение коррупционного уголовного правонарушения;

совершение уголовного правонарушения, связанного с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если лицо находилось в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

При отсутствии предусмотренных законом исключений суд не вправе отказать в применении статьи 46 УК Украины, ссылаясь на дополнительные соображения.

В рассмотренном деле суд установил, что обвиняемый был трезвым, впервые совершил неосторожное нетяжкое преступление, полностью возместил причиненный вред, а потерпевший письменно подтвердил примирение и отсутствие каких-либо претензий. При таких обстоятельствах имелись все предусмотренные законом основания для освобождения лица от уголовной ответственности на основании статьи 46 УК Украины.

Суд отменил приговор Лозовского суда и определение Харьковского апелляционного суда. Водитель был освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 46 УК, а производство — закрыто.

Для применения освобождения от ответственности в связи с примирением нужно установить наличие только тех условий и оснований, которые непосредственно указаны в ст. 46 УК. Любые дополнительные требования судов являются неправильным применением нормы права.

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