В ГНС объяснили, может ли резидент Дія Сіті перейти на упрощенную систему налогообложения

Резидентом Дія Сіті является юридическое лицо, которое приобрело соответствующий статус и внесено в реестр Дія Сіті.

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Юридическое лицо, утратившее статус резидента Дія Сіті, может выбрать упрощенную систему налогообложения и стать плательщиком единого налога третьей группы. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Для этого компания должна соответствовать следующим требованиям:

соблюдать установленные ограничения по доходу;

не осуществлять виды деятельности, запрещенные для упрощенной системы;

выполнять другие условия, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

В ГНС напомнили, что резидентом Дія Сіті является юридическое лицо, которое приобрело соответствующий статус и внесено в реестр Дія Сіті. Сведения о дате приобретения и утраты статуса отображаются в специальном государственном реестре.

После приобретения такого статуса юридическое лицо обязано перейти с упрощенной системы на общую. Такой переход происходит с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором компания получила статус резидента Дія Сіті.

«В то же время после утраты этого статуса законодательство позволяет вернуться на упрощенную систему налогообложения. Одним из оснований для утраты статуса резидента Дія Сіті является подача компанией соответствующего заявления», — добавили в налоговой службе.

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