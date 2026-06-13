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У ДПС пояснили, чи може резидент Дія Сіті перейти на спрощену систему оподаткування

07:54, 13 червня 2026
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Резидентом Дія Сіті є юридична особа, яка набула відповідного статусу та внесена до реєстру Дія Сіті.
У ДПС пояснили, чи може резидент Дія Сіті перейти на спрощену систему оподаткування
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Юридична особа, яка втратила статус резидента Дія Сіті, може обрати спрощену систему оподаткування та стати платником єдиного податку третьої групи. Про це повідомила Державна податкова служба України.

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Для цього компанія повинна відповідати таким вимогам:

- дотримуватися встановлених обмежень щодо доходу,

- не здійснювати заборонені для спрощеної системи види діяльності;

- виконувати інші умови, передбачені Податковим кодексом України.

У ДПС нагадали, що резидентом Дія Сіті є юридична особа, яка набула відповідного статусу та внесена до реєстру Дія Сіті. Відомості про дату набуття та втрати статусу відображаються у спеціальному державному реєстрі.

Після набуття такого статусу юридична особа зобов’язана перейти зі спрощеної системи на загальну. Такий перехід відбувається з першого числа місяця, що настає після кварталу, в якому компанія отримала статус резидента Дія Сіті.

«Водночас після втрати цього статусу законодавство дозволяє повернутися на спрощену систему оподаткування. Однією з підстав для втрати статусу резидента Дія Сіті є подання компанією відповідної заяви», - додали у податковій.

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Київ податкова Дія

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