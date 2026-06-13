У ДПС пояснили, чи може резидент Дія Сіті перейти на спрощену систему оподаткування

Резидентом Дія Сіті є юридична особа, яка набула відповідного статусу та внесена до реєстру Дія Сіті.

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Юридична особа, яка втратила статус резидента Дія Сіті, може обрати спрощену систему оподаткування та стати платником єдиного податку третьої групи. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Для цього компанія повинна відповідати таким вимогам:

- дотримуватися встановлених обмежень щодо доходу,

- не здійснювати заборонені для спрощеної системи види діяльності;

- виконувати інші умови, передбачені Податковим кодексом України.

У ДПС нагадали, що резидентом Дія Сіті є юридична особа, яка набула відповідного статусу та внесена до реєстру Дія Сіті. Відомості про дату набуття та втрати статусу відображаються у спеціальному державному реєстрі.

Після набуття такого статусу юридична особа зобов’язана перейти зі спрощеної системи на загальну. Такий перехід відбувається з першого числа місяця, що настає після кварталу, в якому компанія отримала статус резидента Дія Сіті.

«Водночас після втрати цього статусу законодавство дозволяє повернутися на спрощену систему оподаткування. Однією з підстав для втрати статусу резидента Дія Сіті є подання компанією відповідної заяви», - додали у податковій.

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