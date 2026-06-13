Google несе відповідальність за брехню ШІ: суд ухвалив важливе рішення

Суд у Німеччині постановив, що Google несе відповідальність за неправдиві твердження, які генерують його ШІ.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Німеччині постановив, що Google несе відповідальність за будь-які неправдиві твердження, які містяться в його ШІ-резюме результатів пошуку. Рішення було ухвалене після позову двох видавців, яких система штучного інтелекту Google помилково пов’язала із шахрайськими схемами, пише Extremetech.

Оскільки лише Google має можливість змінювати зміст таких резюме, суд дійшов висновку, що саме компанія відповідає за їхню достовірність. Це рішення може стати серйозною перешкодою для розвитку пошукових сервісів на основі ШІ та всієї індустрії штучного інтелекту.

ШІ-резюме Google вже неодноразово ставали предметом критики через грубі помилки. Система, зокрема, не могла правильно порахувати кількість літер «r» у слові «strawberry», давала дивні поради щодо відвідування автомийок та навіть рекомендувала каміння і клей як гарнір до їжі. Хоча Google намагається зробити ці резюме менш схильними до помилок, рішення німецького суду може покласти на компанію юридичну відповідальність за будь-які неточності.

У конкретній справі видавці, які подали позов, були пов’язані ШІ-системою з шахрайськими схемами. Коли вони звернулися до Google з вимогою виправити неправдиву інформацію та навіть надіслали офіційне попередження про припинення порушення, компанія відмовилася це зробити. Після цього справа потрапила до суду.

Попереднє рішення суду полягає в тому, що відповідальність несе саме Google. Якщо цей висновок залишиться чинним, він може мати значні наслідки для розвитку пошукових ШІ-сервісів Google та багатьох інших інструментів на базі штучного інтелекту.

Традиційно наклеп або поширення неправдивої інформації в інтернеті можна було оскаржити безпосередньо щодо особи, яка її поширила. Також постраждалі могли вимагати втручання від провайдерів послуг. Однак у випадку з ШІ-резюме Google суд зазначив, що такі відповіді створюють «незалежні, нові та змістовні твердження», тому відповідальність за них покладається саме на компанію.

Суд також наголосив, що пошук на основі штучного інтелекту не користується захистом свободи слова і не є необхідною складовою стандартної пошукової системи. На думку суду, ніхто не потребує ШІ-пошуку для отримання інформації, а тому Google може контролювати цю функцію або навіть відключити її за потреби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.