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460 тисяч грн на місяць і 40 тисяч грн за «штурмовий день»: як змінюють систему виплат військовим

15:46, 12 червня 2026
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В Україні запускають нову систему контрактів і виплат для військових.
460 тисяч грн на місяць і 40 тисяч грн за «штурмовий день»: як змінюють систему виплат військовим
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У Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

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Так, середній рівень грошового забезпечення для піхотинців у межах нової моделі буде становити близько 300 тис. грн на місяць, а максимальні виплати — до 460 тис. грн.

Також передбачено додаткові виплати за участь у бойових завданнях: 10 тис. грн за кожен день перебування на позиціях та 40 тис. грн за «штурмовий день». Ці виплати застосовуватимуться як до мобілізованих, так і до військовослужбовців за контрактом.

Окремо в Міноборони зазначають, що для військових, які тривалий час перебувають на бойових посадах, передбачено поступовий механізм звільнення зі служби до кінця року.

Нові типи контрактів

Міноборони запускає три основні формати контрактів:

Піхотно-штурмовий контракт — для піхотинців, штурмовиків, снайперів і розвідників. Термін служби — 10 або 14 місяців, після чого надається 6 місяців відстрочки від мобілізації.

Бойовий контракт — для інших бойових посад (крім піхотно-штурмових). Термін — 24 місяці. Після завершення служби також передбачена відстрочка на 6 місяців.

Базовий контракт — для логістичних, технічних підрозділів та штабів. Термін — 24 місяці з можливістю переходу між типами контрактів.

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