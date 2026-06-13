Проїзд у Тернополі подорожчає: затверджено нові тарифи в автобусах і тролейбусах

Вартість поїздки залежатиме від способу оплати, для власників «Соціальної карти тернополянина» тариф становитиме 19 грн.

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З 13 червня у Тернополі почнуть діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради, повідомили у міськраді.

Згідно з рішенням, вартість проїзду буде однаковою для комунального та приватного транспорту і становитиме:

19 грн – при оплаті електронним квитком «Соціальна карта тернополянина»;

23 грн – при використанні неперсоніфікованого електронного квитка;

26 грн – при оплаті банківською карткою або пристроєм із технологією NFC.

У міськраді пояснили, що зміну тарифів пов’язують зі зростанням витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, запасні частини та комплектуючі, а також із підвищенням державних соціальних стандартів і мінімальної заробітної плати.

За даними міської ради, нові розрахунки підготовлені з урахуванням висновків фахівців управління транспортних мереж і зв’язку, результатів незалежного аудиту та громадських обговорень. Економічно обґрунтована вартість однієї поїздки, за підрахунками, становить 26,7 грн у автобусі та 31,6 грн у тролейбусі.

Окремо зазначається, що учні та студенти Тернопільської громади й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом у тролейбусах і комунальних автобусах за наявності «Соціальної карти тернополянина» категорій «Учнівська» або «Студентська». Також для них передбачена 50% знижка у приватному транспорті. Безкоштовний проїзд збережено для 29 пільгових категорій населення, зокрема пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій.

У міськраді додали, що Тернопіль продовжує використовувати систему «Єдиний квиток», яка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин між усіма видами громадського транспорту.

Під час громадських обговорень, за інформацією міськради, частину пропозицій мешканців врахували. Зокрема, тариф для користувачів «Соціальної карти тернополянина» зменшили з попередньо запропонованих 20 грн до 19 грн.

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