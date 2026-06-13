  1. В Україні

Проїзд у Тернополі подорожчає: затверджено нові тарифи в автобусах і тролейбусах

00:06, 13 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вартість поїздки залежатиме від способу оплати, для власників «Соціальної карти тернополянина» тариф становитиме 19 грн.
Проїзд у Тернополі подорожчає: затверджено нові тарифи в автобусах і тролейбусах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 13 червня у Тернополі почнуть діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради, повідомили у міськраді.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з рішенням, вартість проїзду буде однаковою для комунального та приватного транспорту і становитиме:

  • 19 грн – при оплаті електронним квитком «Соціальна карта тернополянина»;
  • 23 грн – при використанні неперсоніфікованого електронного квитка;
  • 26 грн – при оплаті банківською карткою або пристроєм із технологією NFC.

У міськраді пояснили, що зміну тарифів пов’язують зі зростанням витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, запасні частини та комплектуючі, а також із підвищенням державних соціальних стандартів і мінімальної заробітної плати.

За даними міської ради, нові розрахунки підготовлені з урахуванням висновків фахівців управління транспортних мереж і зв’язку, результатів незалежного аудиту та громадських обговорень. Економічно обґрунтована вартість однієї поїздки, за підрахунками, становить 26,7 грн у автобусі та 31,6 грн у тролейбусі.

Окремо зазначається, що учні та студенти Тернопільської громади й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом у тролейбусах і комунальних автобусах за наявності «Соціальної карти тернополянина» категорій «Учнівська» або «Студентська». Також для них передбачена 50% знижка у приватному транспорті. Безкоштовний проїзд збережено для 29 пільгових категорій населення, зокрема пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій.

У міськраді додали, що Тернопіль продовжує використовувати систему «Єдиний квиток», яка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин між усіма видами громадського транспорту.

Під час громадських обговорень, за інформацією міськради, частину пропозицій мешканців врахували. Зокрема, тариф для користувачів «Соціальної карти тернополянина» зменшили з попередньо запропонованих 20 грн до 19 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Тернопіль транспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Перевірки Держпраці повертаються: роботодавців планують штрафувати за борги із зарплати

Коли Держпраці зможе проводити позапланові перевірки.

ВС: втрата судової справи на окупованій території не є підставою для відмови у новому позові

Верховний Суд роз'яснив, чи може особа повторно звернутися до суду, якщо матеріали попередньої справи залишилися на окупованій території.

SMS для передачі показників лічильників та інтернет-ліміти: за що насправді знімають гроші з вашого рахунку

Чи зобов'язаний оператор повертати кошти за послуги, які абонент підключив випадково.

Жінка на Одещині уникла покарання за шахрайство, але отримала рік обмеження волі за ухилення від виправних робіт

Верховний Суд пояснив, чому декриміналізація не виправдовує ухилення від покарання.

ПФУ зобов’яжуть виправляти помилки, через які українці втрачали пенсії

Законопроєкт спрямований на забезпечення безперервної реалізації права особи на отримання пенсії навіть тоді, коли виплата не відбулася через помилки в банківських даних.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]