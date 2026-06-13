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Google несет ответственность за ложь ИИ: суд принял важное решение

07:18, 13 июня 2026
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Суд в Германии постановил, что Google несет ответственность за ложные утверждения, которые генерируются его ИИ.
Google несет ответственность за ложь ИИ: суд принял важное решение
Фото: Getty Images
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Суд в Германии постановил, что Google несет ответственность за любые недостоверные утверждения, содержащиеся в ИИ-сводках результатов поиска. Решение было принято после иска двух издателей, которых система искусственного интеллекта Google ошибочно связала с мошенническими схемами, пишет Extremetech.

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Поскольку только Google имеет возможность изменять содержание таких сводок, суд пришел к выводу, что именно компания отвечает за их достоверность. Это решение может стать серьезным препятствием для развития поисковых сервисов на основе ИИ и всей индустрии искусственного интеллекта.

ИИ-сводки Google уже неоднократно становились предметом критики из-за грубых ошибок. В частности, система не могла правильно подсчитать количество букв «r» в слове «strawberry», давала странные советы по посещению автомоек и даже рекомендовала камни и клей в качестве гарнира к еде. Хотя Google пытается сделать эти сводки менее подверженными ошибкам, решение немецкого суда может возложить на компанию юридическую ответственность за любые неточности.

В конкретном деле издатели, подавшие иск, были связаны ИИ-системой с мошенническими схемами. Когда они обратились в Google с требованием исправить недостоверную информацию и даже направили официальное предупреждение о прекращении нарушения, компания отказалась это сделать. После этого дело попало в суд.

Предварительное решение суда заключается в том, что ответственность несет именно Google. Если этот вывод останется в силе, он может иметь значительные последствия для развития поисковых ИИ-сервисов Google и многих других инструментов на базе искусственного интеллекта.

Традиционно клевету или распространение недостоверной информации в интернете можно было оспорить непосредственно в отношении лица, которое ее распространило. Также пострадавшие могли требовать вмешательства от поставщиков услуг. Однако в случае с ИИ-сводками Google суд отметил, что такие ответы создают «самостоятельные, новые и содержательные утверждения», поэтому ответственность за них возлагается именно на компанию.

Суд также подчеркнул, что поиск на основе искусственного интеллекта не пользуется защитой свободы слова и не является необходимой составляющей стандартной поисковой системы. По мнению суда, никто не нуждается в ИИ-поиске для получения информации, а потому Google может контролировать эту функцию или даже отключить ее при необходимости.

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Google искусственный интеллект ИИ

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