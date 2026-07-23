Минздрав обновил протокол медицинской помощи для лечения гриппа

Обновленный протокол поможет применять единые современные доказательные подходы к профилактике, диагностике и лечению гриппа.

Фото: slovoidilo.ua

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В Украине обновили протокол медицинской помощи для лечения гриппа. Об этом сообщил Государственный экспертный центр Минздрава Украины.

Отмечается, что наибольший риск тяжелого течения заболевания имеют дети, люди пожилого возраста, беременные женщины и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Обновленный протокол — это практический инструмент для врачей, который поможет применять единые современные доказательные подходы к профилактике, диагностике и лечению гриппа.

Протокол, в частности, содержит:

▪️ современные и четкие алгоритмы диагностики, лечения и наблюдения за пациентами

▪️ рекомендации по профилактике и лечению — ежегодная вакцинация определяется как наиболее эффективный способ профилактики заболевания

▪️ современные подходы к применению противовирусной терапии и химиопрофилактики с акцентом на раннем назначении лечения пациентам из групп риска для предотвращения развития осложнений

▪️ четкие критерии госпитализации и маршрутизации пациентов в зависимости от тяжести течения заболевания

«Внедрение протокола будет способствовать применению единых доказательных подходов к профилактике, диагностике и лечению гриппа, поможет врачам принимать обоснованные клинические решения и обеспечивать пациентам своевременную и качественную медицинскую помощь в соответствии с современными стандартами», — добавили в Минздраве.

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