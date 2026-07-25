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Ошибки в судебном решении: как и когда суд может исправить описки и арифметические неточности

18:31, 25 июля 2026 146
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Закон разрешает исправлять описки в судебных решениях без изменения их содержания, однако порядок такой процедуры зависит от вида судопроизводства.
Ошибки в судебном решении: как и когда суд может исправить описки и арифметические неточности
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Корректность оформления судебного акта важна не только для правильного понимания его содержания, но и для дальнейшей реализации решения. Однако из-за технических ошибок в тексте могут появиться неправильные даты, фамилии, адреса, реквизиты или арифметические неточности. Закон позволяет устранить такие ошибки в отдельном процессуальном порядке, не изменяя при этом сути принятого судом решения.

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Гражданский процесс

В гражданском судопроизводстве этот вопрос урегулирован статьей 269 Гражданского процессуального кодекса Украины. Суд может исправить описки или арифметические ошибки как по собственной инициативе, так и по заявлению участников дела. Вопрос о внесении исправлений решается без уведомления участников дела, о чем выносится определение.

Если инициатором выступает сам суд, вопрос может рассматриваться в судебном заседании с участием участников дела, однако их неявка не препятствует рассмотрению. Заявление о внесении исправлений рассматривается в течение десяти дней со дня его поступления.

Хозяйственный процесс

В хозяйственном судопроизводстве аналогичные правила содержит статья 243 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Суд также вправе исправить описки и арифметические ошибки по собственной инициативе или по заявлению участников дела. Вопрос решается без уведомления участников дела, а по инициативе суда — в судебном заседании с участием сторон, при этом их неявка не препятствует рассмотрению. Как и в гражданском процессе, заявление рассматривается в течение десяти дней, а определение о внесении исправлений направляется всем лицам, которым выдавалось или направлялось соответствующее судебное решение.

Административный процесс

В административном судопроизводстве порядок исправления определен статьей 253 Кодекса административного судопроизводства Украины. Особенностью является то, что суд, постановивший решение, может исправить описки и очевидные арифметические ошибки как по собственной инициативе, так и по заявлению участника дела либо другого заинтересованного лица независимо от того, вступило судебное решение в законную силу или нет. Это положение прямо закреплено в Кодексе административного судопроизводства Украины.

Уголовный процесс

В уголовном производстве этот вопрос урегулирован статьей 379 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд вправе исправить описки и очевидные арифметические ошибки в своем решении как по собственной инициативе, так и по заявлению участника уголовного производства либо другого заинтересованного лица, также независимо от того, вступило решение в законную силу или нет. Вместе с тем, в отличие от гражданского и хозяйственного процессов, вопрос о внесении исправлений в уголовном производстве решается в судебном заседании. Участники судебного производства уведомляются о дате, времени и месте рассмотрения, однако их неявка, если они были надлежащим образом уведомлены, не препятствует разрешению этого вопроса.

В Херсонском апелляционном суде пояснили, что общей особенностью процедуры исправления описок является отсутствие пересмотра дела по существу. Такой механизм предназначен исключительно для устранения технических ошибок и не предусматривает изменения правовой позиции суда либо содержания принятого решения. Именно благодаря этому обеспечиваются точность судебного акта и его надлежащее исполнение.

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