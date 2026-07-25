  1. В Украине

33 лет стажа уже не хватит: что изменится для будущих пенсионеров в 2027 году

18:13, 25 июля 2026 25
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для назначения пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, но уже с 2027 года это требование увеличится.
33 лет стажа уже не хватит: что изменится для будущих пенсионеров в 2027 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионная реформа в Украине предусматривает ежегодное увеличение минимального страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту, до 2028 года. Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В 2026 году право на пенсию в 60 лет имеют граждане, получившие не менее 33 лет страхового стажа. С 2027 года требования увеличатся. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет уже 34 года страхового стажа, а в 2028 году – до 35 лет.

Если человек не приобрел необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет, это не означает утрату права на пенсионное обеспечение. При меньшем количестве лет страхового стажа пенсию можно оформить позже – в 63 или 65 лет в зависимости от выполнения требований закона.

Если же страховой стаж составляет менее 15 лет, пенсия по возрасту не назначается. В таком случае по достижении установленного возраста можно обратиться за государственной социальной помощью, однако ее назначение зависит от соответствия требованиям законодательства и установленным критериям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Популярные новости

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 14k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 16k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 5k
Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 8k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 15k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 12k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Через 10 лет Украине понадобится почти 15 млн работников — в каких сферах ожидают наибольшего дефицита

Украина ищет баланс между преодолением кадрового дефицита, защитой внутреннего рынка труда и контролем за миграционными процессами.

Заложники макроэкономики: НБУ не планирует быстрого увеличения лимитов для украинцев за границей

В ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» НБУ отметил, что смягчение валютных ограничений для украинцев за границей зависит от МВФ и макроэкономических показателей, а не от цен в ЕС.

Обязательная доля в наследстве имеет приоритет перед завещанием: Верховный Суд признал недействительными свидетельства о праве на наследство

Право на обязательную долю в наследстве возникает непосредственно из закона, а его нарушение может служить основанием для признания свидетельства о праве на наследство недействительным.

Работодатели превратили компьютеры и телефоны в инструменты слежки: где проходит граница между контролем и частной жизнью работника

За вами следят через трекер рабочего времени: что о мониторинге работников говорят Верховный Суд и ЕСПЧ.

Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 15260, который наделяет Нацполицию правом выявлять необоснованные активы и собирать доказательства для их взыскания в доход государства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]