33 лет стажа уже не хватит: что изменится для будущих пенсионеров в 2027 году

Для назначения пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, но уже с 2027 года это требование увеличится.

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Пенсионная реформа в Украине предусматривает ежегодное увеличение минимального страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту, до 2028 года. Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

В 2026 году право на пенсию в 60 лет имеют граждане, получившие не менее 33 лет страхового стажа. С 2027 года требования увеличатся. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет уже 34 года страхового стажа, а в 2028 году – до 35 лет.

Если человек не приобрел необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет, это не означает утрату права на пенсионное обеспечение. При меньшем количестве лет страхового стажа пенсию можно оформить позже – в 63 или 65 лет в зависимости от выполнения требований закона.

Если же страховой стаж составляет менее 15 лет, пенсия по возрасту не назначается. В таком случае по достижении установленного возраста можно обратиться за государственной социальной помощью, однако ее назначение зависит от соответствия требованиям законодательства и установленным критериям.

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